Bilan positif pour les Arabesques en compétition à Rimouski

Dix-neuf patineuses artistiques des Arabesques de Rivière-du-Loup participaient la fin de semaine dernière à la Classique Jocelyne-Blier et à la compétition Donald Chiasson qui se tenaient à Rimouski.

Classique Jocelyne-Blier

Dans la catégorie Star 4 moins de 13 ans, Marilou Charest et Mélody Tremblay ont pris le 6e et le 9e rang de leurs groupes respectifs. Chez les Star plus de 13 ans, Léa-Rose Bastille a remporté la médaille d’argent et Florence Blier la médaille de bronze.

En compétition d’équipe Star 4, Mindy Plourde, Maélie Lebel et Florence Blier ont remporté la médaille d’or.

En Star 5 moins de 10 ans, Lauraly Tremblay a terminé 5e, alors qu’en Star 5 plus de 13 ans, groupe 1, Mégane Tardif a terminé sixième et groupe 2, Maude Malenfant a remporté la médaille de bronze et Mindy Plourde a pris le sixième rang.

En Star 7, Maude Malenfant a terminé 5e, en Star 9, Élyse Charest a remporté la médaille d’or et Andréanne Lévesque la médaille d’argent, en Star 10, Andréanne Lévesque a obtenu une médaille de bronze et dans la catégorie Or, Élyse Charest ramène l’or.

Chez les novices, programme court, Mélodie Gagnon a obtenu la médaille d’argent.

Dans le volet artistique, Star 5, Maude Malenfant a obtenu l’or, Mindy Plourde le bronze et Florence Blier a pris le 6e rang. En Star 9, Élyse Charest a obtenu l’or.

Donald-Chiasson

En relève, Mathilde Caron a obtenu un ruban argent. En star 1, Évelyne Bélanger rapporte un ruban argent et Élyane Lessard un ruban bronze. En Star 2, Minna Ben Amor et Livia Brisson se méritent un ruban argent et Léa-Jade Béland un ruban bronze. En Star 3, Frédérike Desrosiers repart avec le ruban bronze.