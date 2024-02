Ballon sur glace : admission gratuite au Tournoi inter-provincial Desjardins du 16 au 18 février 

Du vendredi 16 au dimanche 18 février prochain, le Ballon sur glace (BSG) mineur du Témiscouata tiendra le Tournoi inter-provincial Desjardins. Un total de 35 équipes seront présentes dont certaines provenant de l’Ontario et du Nouveau-Brunswick. De plus, les champions canadiens 2023 homme élite et femme élite prendront également part à cette compétition soit les Patriotes et les T-Miss senior.

Ainsi, 64 matchs seront disputés sur les 2 lieux de compétition c’est-à-dire l’aréna Cascades de Témiscouata-sur-le-Lac et le Centre communautaire de Dégelis. Le tournoi débutera le vendredi 16 février à 19h à Témiscouata-sur-le-Lac alors que le PJT Constructions d’Amqui fera face à l’équipe de la Famille Briand dans la catégorie mixte récréatif. Le 1er match du tournoi à Dégelis débutera le samedi 17 février à 14h. Toutes les parties du dimanche auront lieu à l’aréna Cascades de Témiscouata-sur-le-Lac et la dernière rencontre du tournoi débutera à 17h30.

Nouveauté cette année, il n’y aura aucun frais d’admission pour assister aux parties, et ce, sur les 2 sites de compétition. Le comité organisateur du tournoi désire permettre à l’ensemble de la population d’assister à des parties enlevantes et de venir encourager les équipes de notre région.

Le Tournoi inter-provincial Desjardins va revêtir un cachet particulier pour plusieurs joueurs et pour certaines équipes. En effet, cette compétition sera la dernière avant le Championnat provincial senior élite qui se tiendra du 1er au 3 mars prochain et qui couronnera les meilleures formations au Québec pour la saison 2023-2024.

«Ce tournoi sera également important pour nos 2 équipes M19 masculines et féminines du Témiscouata qui vont prendre part au Championnat canadien juvénile au début d’avril au Manitoba. Les 2 clubs auront alors l’occasion de peaufiner leurs stratégies tout comme le Blitz M16 qui va évoluer dans la catégorie homme participation et les T-Miss M14 qui vont jouer dans femme participation», concluent les membres du CA du Ballon sur glace mineur du Témiscouata.