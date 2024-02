Une deuxième victoire éclatante pour les Pumas 

Les Pumas M13 BB du Fleuve-et-des-Lac poursuivent leur route dans le tableau principal du Tournoi international de hockey Pee-Wee de Québec. L’équipe a célébré une deuxième victoire consécutive ce lundi 12 février.

L’équipe, qui représente toute la région à ce grand événement d’envergure, a été dominante en ayant le dessus sur les sur les Grizzlys de Mascouche au compte de 7 à 1.

Justin Mailloux a été le meneur offensif des Pumas avec un tour de chapeau. Nathan Mailloux, avec deux buts et une passe, Shawn Sénéchal (1 but, 1 passe) et Jacob Lebel ont également marqué dans la victoire.

Depuis le début de la compétition, les Pumas du Fleuve-et-des-Lacs sont dominants à l’attaque et pratiquement parfaits en défensive. Jusqu’ici, ils ont 13 buts comptés contre seulement 2 accordés en deux matchs.

Il faut aussi dire que le groupe est actuellement sur une impressionnante série de victoires. Les joueurs sont classés au tout premier rang des équipes du Québec dans la catégorie M13 BB. Ils ont concrètement remporté 20 de leurs 23 derniers matchs.

L’équipe tentera de poursuivre sur leur lancée ce jeudi 15 février, à 16 h 45, au Centre Vidéotron