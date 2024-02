Une fin de semaine complètement futsal à Rivière-du-Loup 

Les amateurs de futsal avaient rendez-vous à l’école secondaire de Rivière-du-Loup, les 10 et 11 février, alors que plusieurs parties opposant différentes équipe féminines et masculines de la Première Ligue de Futsal du Québec (PLFQ) étaient présentées.

Les représentants et représentantes des Dragons de Québec, du Fury de Rimouski, des Rapides de Chaudière-Ouest et de la Panthers Football Academy ont fait la route pour se disputer un total de matchs. Pour l’occasion, plusieurs partisans se sont réunis aux gymnases de l’école secondaire. Ils étaient non loin d’une centaine à un moment samedi après-midi.

Pour les amateurs locaux, l’initiative a permis de voir à l’œuvre les joueurs des Panthers Football Academy, dont quelques-uns se sont développés dans la région. C’est le cas du capitaine Alexandre Caron, mais aussi du gardien François-Xavier Ross et des joueurs Cédric Morency et Xavier Rousseau, notamment.

Malheureusement, l’équipe n’a pas eu l’occasion de célébrer la victoire en trois matchs devant ses partisans. Samedi, elle a subi deux revers consécutifs de 5 à 4 et 3 à 2 contre les Rapides de Chaudière-Ouest et les Dragons de Québec.

Dimanche, lors du «Derby de l’Est» contre leurs rivaux de Rimouski, les joueurs ont baissé pavillon par la marque de 6 à 1. Plusieurs éléments réguliers étaient toutefois absents pour cause de blessure.

«Le weekend a été difficile», a convenu Roldège Arisus, fondateur des Panthers Football Academy et entraineur de l’équipe. «Nous avons perdu les deux premiers matchs après avoir pris l’avance. Ils ont été très intenses.»

Après un début de saison plus difficile, la formation connaissait jusqu’ici de meilleurs moments. Elle n’avait pas encore subi la défaite depuis le début de la nouvelle année. Elle comptait d’ailleurs sur cette fin de semaine pour bien se positionner en vue du championnat.

Après la fin de semaine, les Panthers Football Academy ont maintenant une fiche de trois victoires, six défaites et un match nul. Malgré tout, ils ont encore plusieurs matchs en main sur leurs adversaires.

«Nous avons une équipe jeune et c’est pourquoi la présence des joueurs expérimentés comme Alexandre et François-Xavier, qui ont eu le club à cœur, est importante», a souligné Roldège Arius. «Les joueurs sont fiers de porter le chandail et ils sont prêts à tout donner pour le reste de la saison.»

Notons que toutes les équipes présentes du côté masculin étaient au cœur d’une lutte au sein de la conférence de la Capitale-Nationale. Le Fury de Rimouski est champion en titre et il va de soi que les joueurs souhaitent finir à nouveau au premier rang.

Du côté féminin, la région de Rivière-du-Loup n’est pas représentée dans la PLFQ.