Lancement de la 10e édition du Demi-marathon du lac Témiscouata

Le dimanche 23 juin se tiendra la 10e édition du Demi-marathon du lac Témiscouata. La Fondation pour la persévérance scolaire du Fleuve-et-des-Lacs souhaite informer la population que les inscriptions sont maintenant lancées pour l’édition 2024.

À l’instar des années précédentes, les athlètes participants pourront choisir entre les distances suivantes : 2 km, 5 km, 10 km et 22 km. La course emprunte le parcours de la piste cyclable aux abords du lac Témiscouata. Le Demi-marathon du lac Témiscouata est sanctionné de niveau argent par la Fédération québécoise d'athlétisme, confirmant ainsi les standards de compétition.

Cet évènement, qui est à la fois familial, sportif et caritatif, accueille des participants de plusieurs régions du Québec et du Nouveau-Brunswick. L’an passé, plus de 400 coureurs, marcheurs et spectateurs se sont donné rendez-vous sur le site du Parc Clair Soleil.

Les profits amassés par l’organisation sont investis pour combler les besoins des jeunes de la région dans le but de soutenir le développement de leurs apprentissages, leur motivation et leur persévérance scolaire. La Fondation vient en aide aux élèves provenant de familles défavorisées fréquentant le Centre de services scolaire du Fleuve-et-des-Lacs.

Les personnes intéressées sont invitées à s’inscrire au demimarathontemiscouata.ca