Une délégation de 116 athlètes aux Jeux du Québec

La région de l’Est-du-Québec sera représentée par une délégation de 116 athlètes lors de la 58e Finale des Jeux du Québec qui se tiendra du 1er au 9 mars à Sherbrooke. De ce nombre, 99 sont en provenance du Bas-Saint-Laurent et 17 de la Gaspésie. Toutes les MRC de la région sont représentées sur la délégation régionale à l’exception de celle des Îles-de-la-Madeleine.

Concrètement, 38 athlètes du KRTB se dépasseront lors de cet événement de grande envergure, soit 5 du Kamouraska, 25 de Rivière-du-Loup, 5 du Témiscouata et 3 des Basques. Notons que la MRC de Rimouski-Neigette est la plus représentée avec 41 athlètes.

Du Kamouraska, on retrouve : Mélina Lévesque (gymnastique), Jacob Lavoie (patinage artistique), Yoan St-Laurent (hockey), Sandrine Morin (hockey) et Noam Theriault (hockey).

Des Basques, on retrouve Mikko Boucher-Plouffe (hockey), Émile Belzile (tennis de table) et Dylan Lavoie (tennis de table).

Les athlètes de la MRC de Rivière-du-Loup sont : Victor Landry (curling), Charles Cadieux (curling), Xavier Berthiaume (curling), Clovis Dubé (hockey), Max D’Amours (hockey), Maude Perron (patinage de vitesse), Yoan Perron (patinage de vitesse), Thomas Hamel (badminton), Amélia St-Pierre (badminton), Delphine Bélaner (curling), Rose Bélanger (curling), Delphine Coudé (curling), Nicolas Paulin (curling), Danielanne Chénard (hockey), Abigaël Dassylva (hockey), Nick Béliveau (hockey), Laurence Charron (patinage de vitesse), Louka Fournier (patinage de vitesse), Augustin Mercier (ski de fond), Victor Gauvin (escrime), Léticia Brousseau (hockey), Alycia Proulx (hockey), Alexandre Gamache (judo), Frédérique Dumas (curling) et Maïna Dumas (curling).

Enfin, du Témiscouata, feront partie de la délégation de l'Est-du-Québec : Marion Ouellet (hockey), Élodie Bélanger (hockey), Léo Bélanger (hockey), Lily-Rose Briand (hockey) et Juliette Bourgault (hockey).

15 DISCIPLINES

La région de l’Est-du-Québec sera représentée dans 15 disciplines réparties sur deux blocs de compétition. Au premier bloc, les athlètes de la région compétitionneront en badminton, gymnastique, hockey masculin, karaté, patinage artistique et trampoline.

Lors du deuxième bloc, ce sera au tour des athlètes en curling féminin, curling masculin, escrime, haltérophilie, hockey féminin, judo, patinage de vitesse, ski de fond et tennis de table de défendre nos couleurs. La région est absente dans quatre disciplines soit : basketball en fauteuil roulant, boxe olympique, plongeon et ringuette.

Pour bien encadrer cette délégation, Loisir et Sport Bas-Saint-Laurent a mis sur pied une mission d’expérience de 14 personnes qui compte, au cumulatif, 145 participations à une Finale des Jeux du Québec. Ce sont 30 entraîneurs, 6 accompagnatrices et 2 thérapeutes qui accompagneront la délégation.

SUIVRE LA DÉLÉGATION

La région de l’Est-du-Québec sera très active sur les médias sociaux et sur son site Internet le www.estduquebec.com. Sur le site, il sera possible d’obtenir les résultats, les dernières nouvelles et des photos.