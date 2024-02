Deux autres équipes de Rivière-du-Loup championnes 

Les équipes de hockey de la région ont connu beaucoup de succès au cours de la dernière fin de semaine. En plus des Pumas M13 BB du Fleuve-et-des-Lac et du Bleu et Or M18 BB de Rivière-du-Loup (page 38), deux autres équipes ont remporté les grands honneurs des tournois auxquels elles participaient. Une belle fierté pour les joueurs et leurs entraineurs.

D’une part, les jeunes athlètes du Bleu et Or M9 de Rivière-du-Loup ont survolé le Tournoi de l’As de Témiscouata-sur-le-Lac dans la catégorie Novice 1. Ils ont complété un parcours parfait de 6 victoires en autant de matchs avec gain de 6 à 2 contre les Sieurs de Matane lors du match ultime.

Les joueurs du Bleu et Or ont démontré beaucoup de flair offensif lors de cette compétition, terminant le tournoi avec 37 buts marqués en six matchs, contre seulement 10 buts accordés.

L’alignement des champions était composé de Raphaël Levesque, Sam-Olyver Paradis-April, Malik Asselin, Anthony Leblanc, Zack Parker, Charles-Eli Grant, Louis-Félix Fortin, Léo Pelletier, Édouard Lavoie et Hubert Malenfant. Frédéric Asselin et Frédéric Leblanc ont pris place derrière le banc comme entraineurs.

LES SPHINX À L’HONNEUR

L’équipe des Sphinx M15D3 de l’École secondaire de Rivière-du-Loup s’est également illustrée cette fin de semaine en remportant les honneurs du Tournoi La Quête du Graal de Victoriaville.

La formation louperivoise n’a perdu qu’un seul match, son premier, avant de gagner quatre victoires consécutives pour mettre la main sur la bannière des champions. La partie ultime, chaudement disputée, a été remportée au compte de 2 à 0 contre les représentants de l’École secondaire Cap-Jeunesse.

«Nos joueurs ont joué un match structuré et démontré une qualité d’exécution impressionnante à chacune des positions. Autant sur la glace que hors de la glace, les entraineurs et la gérance de l’équipe ont pu constater que nos protégés ont su faire preuve d’une discipline exemplaire», a soutenu l’organisation sur les réseaux sociaux.

Les joueurs présents lors de la compétition étaient Antoine Michaud, Raphaël Bouchard, Alexis Breton, Jakob Parker, Justin Pelletier, Félix Beaulieu, Eliot Saindon, Justin Morin, Xavier Gaudreault, Zach Levesque, Charles-Étienne Malenfant, Léonard Beaulieu, Étienne Fournier, Loïc Marquis, Zachary Plante, Jacob Saindon, Édouard Audibert et Justin Raymond. L’équipe était entraînée par Patrick Dubé et William Arbour.