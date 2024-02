Victoire du Bleu et Or M18 BB à Beauport 

L’équipe du Bleu et Or M18 BB de Rivière-du-Loup a célébré une belle victoire en finale du Tournoi national de hockey midget de Beauport, cette fin de semaine. L’équipe louperivoise est ainsi revenue à la maison avec la bannière des champions, sa deuxième de la saison.

Après avoir survolé le tournoi de Saint-Anselme en novembre, le Bleu et Or de Rivière-du-Loup a de nouveau connu un parcours parfait dans la Capitale-Nationale. L’équipe a terminé la compétition avec une fiche de 6 victoires, aucune défaite.

En finale, les joueurs ont vaincu leurs adversaires des Sélects du Collège Français au compte de 3 à 1. Tirant de l’arrière par un but après deux périodes, ils sont revenus de l’arrière avec trois réussites consécutives pour filer vers la victoire. Xavier Levasseur (1 but, 1 passe), Vincent Boucher et Theo Fredette ont été les buteurs.

Au terme des 6 matchs, les membres du Bleu et Or ont récolté une fiche de 25 buts comptés contre seulement 10 accordés. Preuve de la dominance de l’équipe, quatre joueurs ont également terminé au sommet du classement des meilleurs pointeurs, soit Jacob Dubé (11 points), Nicolas Simard (9 points), ainsi que Vincent Boucher et Alex Bernier (8 points).

L’équipe championne est composée de Cédrick Beaulieu, Eliot St-Pierre, Thomas Thériault, Dimitry Bélanger, Gaël Bossé, Nicolas Simard, Éloi Beauvais-Cadrin, Théo Fredette, William Dancause, Jeremy Thibault, Charles Grandmaison, Charles-Xavier Pelletier, Jacob Dubé, Xavier Levasseur, Justin Ouellet, Xavier Leblanc, Maxime Bérubé et Vincent Boucher.

Le groupe d’entraineurs est formé de Régis Thibault, Daniel Pelletier, Yannick Beaulieu et Edith Castonguay.