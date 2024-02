Les Pumas sont champions à Rimouski 

L’équipe du Bleu et Or M18 BB de Rivière-du-Loup a célébré une belle victoire en finale du Tournoi national de hockey midget de Beauport, cette fin de semaine. L’équipe louperivoise est ainsi revenue à la maison avec la bannière des champions, sa deuxième de la saison. Après avoir survolé le tournoi de Saint-Anselme en novembre, le Bleu et Or de ...