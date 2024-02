Une victoire dominante et 30 000 $ amassés lors du Match en rose des 3L de Rivière-du-Loup

Le samedi 27 janvier a eu lieu la dernière compétition régionale de l'année pour les patineurs des Loupiots, à Matane. Delphine Bélanger et Elliott Bérubé ont réussi leurs standards interrégionaux et ont obtenu leur Coupe de L'Est. Dans le groupe des 5 ans et moins, Olivier Ouellet a remporté toutes ses courses et a terminé au premier rang. ...