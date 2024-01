Zachary Émond revient en lion et s'offre la première étoile du match

Dans un de ces proverbiaux matchs de quatre points, dont l'objectif est la quatrième et dernière place donnant accès aux séries éliminatoires, Zachary Émond a été étincelant à son premier départ depuis le 29 novembre dernier, lui qui a été ennuyé par les blessures. Le gardien de but originaire de Saint-Cyprien n'a accordé que 2 buts sur 38 tirs au Railers de Worcester.

Il s'agissait d’un troisième match en autant de jours pour les Trifluviens. Qui plus est, ils affrontaient les Railers qui les devançaient par un point au classement dans une chaude lutte pour la dernière place des séries. Émond a été au coeur de l'action en repoussant les 13 tirs auxquels il a fait face dès la première période. Nolan Yaremko a procuré l'avance aux Lions qui n'ont tiré que 9 fois sur le filet adverse.

Le natif de Saint-Cyprien a cédé pour la première fois au deuxième engagement, non sans avoir offert quelques arrêts importants. Après avoir vu ses coéquipiers porter la marque à 2-1 en début de troisième période, le gardien a finalement cédé face à Blade Jenkins, mais ce fut tout. Zachary Émond a littéralement fermé la porte aux joueurs de Worcester et c'est Jakov Novak qui a inscrit le but de la victoire avec un peu moins de 10 minutes à disputer au match. Cédric Montminy a complété la marque dans un filet désert.

Émond a été nommé la première étoile du match. En 5 matchs, le cerbère présente une fiche de 4 victoires, une moyenne de 2.81 et un pourcentage d'arrêt de 0,913. La moyenne et le pourcentage d'arrêt le place au deuxième rang des quatre gardiens de l'équipe, tout juste derrière un autre Zachary, Bouthiller celui-là, avec une moyenne de 2,68 et un pourcentage d'arrêts de 0,914 en 13 matchs.

De leur côté, les Lions présentent une fiche de 19 victoires, 20 défaites et 4 défaites en prolongation et fusillade. Les Trifluviens se retrouvent au 9e rang (sur 14) de leur conférence et au 4e rang de l'association Nord qui compte 7 équipes. Avec cette victoire, l’équipe a pu doubler les Railers est les devance maintenant par un point en s’accaparant de la dernière place donnant accès aux séries.