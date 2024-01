Une dernière compétition régionale pour les Loupiots

Le samedi 27 janvier a eu lieu la dernière compétition régionale de l'année pour les patineurs des Loupiots, à Matane.

Delphine Bélanger et Elliott Bérubé ont réussi leurs standards interrégionaux et ont obtenu leur Coupe de L'Est.

Dans le groupe des 5 ans et moins, Olivier Ouellet a remporté toutes ses courses et a terminé au premier rang. Alexane Roy a terminé en 4e position.

Dans la catégorie des 6-9 ans, Dimitri Lévesque a terminé au 4e rang du groupe 1, tandis que Eva Gagné a fini 8e au classement. Dans le groupe 2, Marilou Dupuis a remporté le bronze, Benoit Gamache a terminé en 4e position et Jasmine Carrier en 6e position. Dans le groupe 3 des 6-9 ans, Alex-Antoine Bélanger et Léon St-Pierre ont terminé respectivement au 5e et 6e rangs. Dans le groupe 4, Mathis Roy, Lucas Côté et Léo Lemay ont raflé respectivement l'or, l'argent et le bronze. Leslie Lévesque a quant à elle terminé en 10e position. Dans le groupe 5 des 6-9 ans, Charles Mercier a remporté toutes ses courses et a gagné l'or. Dans le groupe 6, Jonas Reid, Edouard Veilleux et Florence Bastille ont remporté respectivement l'or, l'argent et le bronze au cumulatif.

Dans la catégorie des 10 ans et plus, Delphine Bélanger a terminé en première position de toutes ses courses et a terminé au premier rang de son groupe, tout juste devant son coéquipier Elliott Bérubé au 2e rang. Annabelle Carrier et Catherine Moreau ont terminé respectivement au 5e et au 9e rangs. Dans le groupe 2 des 10 ans et plus, Laurence Harvey a terminé en 8e position.