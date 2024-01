Anna Gagnon qualifiée pour les championnats provinciaux 

La fin de semaine dernière avaient lieu, à Rivière-du-Loup, les championnats régionaux de l’Est-du-Québec en patinage artistique. Anna Gagnon a obtenu son laisser-passer dans la catégorie Star 5 (plus de 13 ans) pour les championnats provinciaux qui auront lieu en avril 2024 à Lévis.

De leur côté, Chloé Gagné et Myrtèle Lyonnais-Moreau ont pris respectivement les 8e et 15e rangs dans la même catégorie. En Star 4 (plus de 13 ans), Maïka Pelletier a pris la 4e place.

En Star 4 (moins de 10 ans), Elfé Lyonnais-Moreau a remporté la médaille d'argent. Pour ce qui est des catégories à ruban, en Star 2, Ariel Beaulieu-Blanchette et Raphaëlle Pelletier ont remporté respectivement un ruban Argent et un ruban Bronze.