Deux patineuses des Arabesques aux championnats provinciaux 

Le club de patinage artistique des Arabesques de Rivière-du-Loup accueillait la fin de semaine dernière la finale régionale de patinage Star et les Jeux du Québec régionaux. L’événement a été un succès sur toute la ligne.

Deux patineuses artistiques des Arabesques, Élyse Charest (catégorie or) et Andréanne Lévesque (Star 10), ont obtenu leurs laissez-passer pour les championnats provinciaux qui auront lieu à Lévis, grâce à leurs médailles de bronze.

Dans le cadre de l’événement des Jeux du Québec régionaux, Mélodie Gagnon a pris le quatrième rang chez les Novices. Chez les adultes, Linda Joubert a remporté la médaille d’or.

En Star 5 (13 ans et plus), Maude Malenfant a terminé 6e, Jana Doré 7e et Mindy Plourde 18e. Chez les Star 5 (13 ans et moins), Daphnée Paré a pris le 8e rang et Sophie Ouellet le 12e rang et en Star 5 (10 ans et moins), Lauraly Tremblay a terminé 5e.

Dans la catégorie Star 4 (13 ans et plus), Mégane Tardif a obtenu l’or et Léa-Rose Bastille l’argent dans le premier groupe, alors que Florence Blier a obtenu la médaille d’argent, Justine Michaud la médaille de bronze et Kellyann Thériault le 5e rang dans le second groupe. En Star 4 (13 ans et moins), Coralie Paré a remporté le bronze, Marilou Charest a pris le 5e rang et Mahély Vallée le 6e rang dans le groupe un, Lilou Caron le 5e rang dans le groupe deux et Mélody Tremblay le 6e rang dans le groupe trois.

Rubans

Pour les catégories Star 1 à 3 et relève, les patineuses reçoivent un ruban or, argent ou bronze selon leurs performances.

En Star 3, Magaly Dionne et Sandrine Giasson ont obtenu un ruban argent et Frédérike Desrosiers un ruban bronze. En Star 2, Livia Brisson, Minna Ben Amor et Léa-Jade Béland rapportent un ruban bronze. En Star 1, Félicia Caron ramène un ruban or et Mathilde Caron un ruban argent.

Dans la catégorie Relève, Léa Mailloux a obtenu un ruban or.