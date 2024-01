Aucune transaction pour les 3L à la date limite 

La date limite des transactions des 3L de Rivière-du-Loup a été à l’image de celle dans l’ensemble de la Ligue nord-américaine de hockey, soit très tranquille. La formation n’a pas bougé, satisfaite de la progression du groupe qu’elle a bâti depuis le début de la saison.

Dans un communiqué de presse diffusé en fin de journée, le 23 janvier, l’organisation louperivoise a expliqué que «le classement serré de la LNAH» et «le cout à débourser pour acquérir un joueur pouvant aider à court terme» ont créé une situation assez complexe qui n’a pas facilité la réalisation de transactions.

La direction a également rappelé que deux échanges ont été réalisés depuis le début de la saison, lesquelles ont permis les acquisitions de Simon Desmarais, Alexandre Ranger, Alex Labbé et Jordan Lepage. En date d’aujourd’hui, l’équipe de Rivière-du-Loup est de plus en plus complète et la liste des blessés continuera de se dégarnir dans les prochaines semaines avec les retours à venir d'Olivier Garneau et Simon Chevrier.

«Nous étions déjà heureux de nos acquisitions plus tôt en saison. Nous avons amélioré notre équipe à court et moyen terme. Il est évident que nous aurions aimé nous améliorer, mais le marché était très restreint et quand une équipe veut se départir d'un joueur, il y a toujours une raison. Les retours dans l'alignement à venir d'Olivier Garneau et Simon Chevrier seront des ajouts à l'équipe qui nous permettra d'avoir de la belle profondeur et un groupe pouvant jouer plusieurs styles. Je suis très à l'aise avec notre formation actuelle qui continue de grandir ensemble. Nous avons un groupe heureux de bâtir quelque chose ensemble», a déclaré le directeur général Fabien Dubé.

L'état-major aura encore l'opportunité d'ajouter des joueurs qui sont sur la liste d'ici mardi prochain. Pour ce qui est des joueurs universitaires, c'est d'ici la fin de la saison, alors c’est un dossier à suivre de près.