Les 3L s’inclinent à la maison contre l'Assurancia

La séquence de victoires à domicile s’est arrêtée à trois pour les 3L de Rivière-du-Loup. L’équipe s’est inclinée par la marque de 8 à 4, le 19 janvier au Centre Premier Tech. Il s’agissait d’un deuxième revers de suite contre l’Assurancia de Thetford Mines.

Tirant de l’arrière 5 à 1 après 40 minutes de jeu, les joueurs des 3L n’ont pas abandonné et ils ont réussi à une remontée de trois buts au début du dernier tiers. Malgré le bel effort, le mal était fait et ils n’ont pas été en mesure d’égaliser la marque.

De l’autre côté, l’Assurancia a terminé le match comme elle l’avait commencé, soit avec trois buts de suite.

L’ancien joueur des 3L, Kéven Veilleux, a réussi un tour du chapeau pour les visiteurs. Chez les 3L, Maxime Guyon (A.N.), Tristan Pomerleau, Louick Marcotte et Félix Boivin (A.N.) ont été les buteurs. Maxime St-Cyr a récolté trois mentions d’aide.

Devant le filet, Étienne Montpetit et Tristan Côté-Cazenave ont vu de l’action tous les deux, accordant respectivement 4 et 3 buts sur 11 et 16 lancers.