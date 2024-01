Les Albatros se reprennent contre les Élites

L'Association Ultimate Rivière-du-Loup accueille ce week-end près de 300 athlètes dans le cadre d'une tranche du Championnat québécois de ultimate frisbee en format 4 contre 4. Une trentaine d'équipes mixtes regroupant des athlètes de circuits récréatifs, compétitifs et élites (incluant des joueurs et joueuses de niveau international et ...