Tournoi d’ultimate frisbee à Rivière-du-Loup

L'Association Ultimate Rivière-du-Loup accueille ce week-end près de 300 athlètes dans le cadre d'une tranche du Championnat québécois de ultimate frisbee en format 4 contre 4.

Une trentaine d'équipes mixtes regroupant des athlètes de circuits récréatifs, compétitifs et élites (incluant des joueurs et joueuses de niveau international et professionnel) s'affronteront sur le terrain synthétique du stade de Premier Tech ce samedi et dimanche 20 et 21 janvier de 9 h à 17 h.

L'accès est gratuit et ouvert à tous. Les spectateurs sont invités à venir encourager les 5 équipes locales et à en profiter pour venir apprécier l'intensité et la convivialité du dans le contexte de ce tournoi d'envergure.