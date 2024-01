Des médailles et de belles performances pour les Loupiots 

La 51e édition du Tournoi Piloup Neige M13 Lepage Millwork de Rivière-du-Loup se tiendra sur les deux glaces du Centre Premier Tech de Rivière-du-Loup du 25 au 28 janvier 2024. Pour l’occasion, plus de 700 jeunes hockeyeurs et entraîneurs débarqueront en sol louperivois. Au total, 31 équipes en provenance des différentes régions du Québec et du ...