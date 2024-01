Place au 51e Tournoi Piloup Neige M13

La 51e édition du Tournoi Piloup Neige M13 Lepage Millwork de Rivière-du-Loup se tiendra sur les deux glaces du Centre Premier Tech de Rivière-du-Loup du 25 au 28 janvier 2024. Pour l’occasion, plus de 700 jeunes hockeyeurs et entraîneurs débarqueront en sol louperivois.

Au total, 31 équipes en provenance des différentes régions du Québec et du Nouveau-Brunswick seront présentes pour se disputer les honneurs de cette compétition de hockey traditionnelle. Le tournoi leur offrira la possibilité de remporter la prestigieuse «COUPE PILOUP NEIGE».

Grâce à la collaboration de Lepage Millwork de Rivière-du-Loup, l'organisation du tournoi permettra ainsi aux équipes gagnantes des calibres BB, B et A de faire un tour d'honneur sur la glace du Centre Premier Tech ou du Stade de la Cité des Jeunes en portant bien haut la coupe.

Il faut cependant noter que les récipiendaires ne partiront pas avec le trophée. Comme à l'habitude, le Tournoi Piloup Neige M13 remettra aux équipes gagnantes une bannière soulignant leur succès. Une médaille, au design du logo du tournoi, sera également remise à chaque hockeyeur et membre de l'équipe d'encadrement des équipes championnes et finalistes.

PRÉSIDENT D’HONNEUR

Dans le cadre de cette 51e édition, l’organisation du Tournoi Piloup Neige M13 Lepage Millwork de Rivière-du-Loup a décidé d’honorer une personnalité très reconnue dans notre région, soit Monsieur Daniel St-Pierre.

«J'étais de la première édition en 1972. À 14 ans, comme préposé à l'équipement de hockey au Stade de la Cité des Jeunes, ce fut toute une expérience et j'en garde un excellent souvenir, souligne Monsieur St-Pierre. Par la suite, puisque j'étais de la radio étudiante de l'école St-Pierre, c'est avec empressement que j'ai offert mes services pour être l'annonceur-maison du tournoi et ce pour plusieurs éditions. Je me souviens d'avoir fait au moins un tournoi à moi seul avec un pot de miel à mes cotés pour soigner ma voix».

À partir de 1976, comme journaliste sportif à CJFP 1400 (maintenant CIEL FM 103,7), Daniel St-Pierre a réalisé de nombreux reportages en direct, des émissions spéciales afin de trouver des familles pour héberger les équipes visiteuses et même la radiodiffusion de finales mettant Rivière-du-Loup à l'honneur. « J'ai été choyé de vivre les débuts exaltants des premières années, puis, l'évolution dans le temps de cet événement phare pour notre ville depuis plus d'un demi-siècle maintenant. Bravo aux organisateurs de porter encore le flambeau bien haut et des mercis à tous ceux et celles qui sont parties prenantes du bon déroulement de l'activité. Jeunes, parents, visiteurs, spectateurs, bon tournoi! Amusez-vous!», termine le président d’honneur du Tournoi Piloup Neige M13 Lepage Millwork.

Comme par les années antérieures, les spectateurs qui assisteront à la 51e édition du Tournoi Piloup Neige M13 Lepage Millwork seront admis gratuitement. Les profits générés par l’événement seront remis à Hockey Rivière-du-Loup afin d’en faire bénéficier les jeunes hockeyeurs de notre milieu.

Le Tournoi Piloup Neige M13 est le dernier tournoi du hockey mineur à être organisé en 2023-2024. L’organisation estime qu’il laissera dans son sillage des retombées économiques estimées à plus de 400 000 $, pour un total d’environ 1,2 million de dollars pour les trois tournois.