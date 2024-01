Victoires pour les athlètes du BSG mineur du Témiscouata en Ontario 

L’organisation du Ballon sur glace mineur du Témiscouata était représentée par quatre athlètes à la Super Séries, une importante compétition de ballon sur glace organisée les 5 et 6 janvier à Windsor en Ontario entre le Canada et les États-Unis. Cédric Blais, Juliane Deschamps, Louanne Marquis et Zachary Dion ont remporté les grands honneurs.

Dans la catégorie homme, l’équipe canadienne, laquelle pouvait compter sur Zachary Dion (M19), a gagné les trois premiers matchs pour remporter l’honneur de la série 3 de 5 contre les Américains. Après deux ans de Super séries, le Canada a une fiche globale de 5 gains et 3 revers chez les hommes.

Dans la division femme, Louanne Marquis (entraineuse du BSG mineur) et ses coéquipières canadiennes ont également gagné les trois premiers matchs de la série. Les femmes ont maintenant une fiche cumulative de 3 victoires et 3 défaites en deux ans lors de cette compétition.

Dans la catégorie mixte, la série de cinq parties a atteint la limite. L’équipe canadienne, dont faisaient partie Cédric Blais (M19) et Julianne Deschamps (M19), l’a finalement emporté. La Canada conserve une fiche de 3 gains et 5 revers en deux ans de ce côté.