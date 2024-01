Tournoi Piloup Neige M18 : des équipes régionales à l’honneur

Comme à tous les débuts de l’année, la ville de Rivière-du-Loup a vu son lot de visiteurs débarquer dans les rues, hôtels et commerces le weekend dernier lors de la 32e présentation du Tournoi Piloup Neige M18 Desjardins. Près de 700 jeunes joueurs de hockey de trois différentes catégories, soit le BB, A et B, se sont exécutés pendant toute la fin de semaine sur les deux glaces du Centre Premier Tech et du Stade de la Cité des Jeunes afin de rivaliser d’adresse et surtout de remporter ce prestigieux tournoi. Plusieurs équipes de la région ont fait belle figure pendant cet événement annuel.

Dans la catégorie BB, les spectateurs ont pu assister à une finale toute bas-laurentienne alors que l’Océanic de Rimouski affrontait les Voisins de Kamouraska. Malheureusement pour Rimouski, les Voisins étaient trop forts, ces derniers remportant les grands honneurs par la marque de 5 à 1.

Dans la catégorie B, l’Océanic 1 de Rimouski a connu une meilleure fin de tournoi dans un match âprement disputé qu'ils ont remporté par blanchissage. Il a d’ailleurs fallu attendre à la 7e minutes de la 3e période avant que les Rimouskois enfilent leur seul et unique filet de la rencontre. Ils mettaient ainsi la main sur la Coupe Piloup Neige avec un pointage serré de 1 à 0 face aux Seigneurs 2 de Lotbinière.

Enfin, dans le M18 A, la finale a vu s’affronter les Chevaliers de Val-Bélair/Valcartier aux Lions d’Acton Vale, encore là dans un duel assez serré. Ce sont finalement les Lions qui ont remporté le titre de Champion en dénouant l’impasse pendant la période de prolongation alors que les 2 équipes jouaient à 3 contre 3 en raison de pénalités des deux côtés. La rencontre a donc été remportée par le compte de 3 à 2 par Acton Vale.

Les organisateurs ont souligné que cette 32e présentation du Tournoi Piloup Neige M18 Desjardins de Rivière-du-Loup fut encore une fois couronnée de succès grâce à la participation de 33 équipes provenant des différentes régions du Québec et des quelques milliers de visiteurs qui ont à nouveau permis de très bonnes retombées économiques dans la région pendant ce début de nouvelle année 2024.

En tout, 64 rencontres ont été disputées pendant les 4 jours de cet événement.