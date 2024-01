Carl-Anthony Massé se joint au Blizzard d’Edmundston 

Quand une porte se ferme, une autre s’ouvre. Le Louperivois Carl-Anthony Massé, retranché par les Remparts de Québec en décembre, s’alignera désormais avec le Blizzard d’Edmundston dans Ligue de hockey junior des Maritimes. Un nouveau défi qu’il a bien hâte de relever.

Massé a pris la décision de se joindre à cette organisation du Nouveau-Brunswick à la fermeture de la période des échanges dans la Ligue de hockey junior Maritimes Québec (LHJMQ). Voyant qu’il n’avait pas été échangé, ni réclamé au ballotage, il a décidé de se tourner vers l’une des avenues disponibles. Edmundston était celle qui lui parlait le plus.

«Évidemment, ce n’est pas plaisant de se faire retrancher. J’espérais qu’une autre équipe m’offre une nouvelle chance. Ce n’est pas arrivé, mais je suis aujourd’hui très heureux de me joindre au Blizzard. C’est vraiment une belle organisation», a-t-il partagé, lundi midi.

«Ce n’est pas trop loin de la maison et l’équipe a aussi des chances de compétitionner pour le championnat. Je suis vraiment content d’atterrir là.»

Les dernières semaines n’ont pas été particulièrement faciles pour l’athlète de 19 ans qui a vu son expérience dans la LHJMQ être écourtée à 28 matchs. Il est cependant fébrile pour la suite. Il est aussi reconnaissant d’avoir cette nouvelle opportunité.

Chose certaine, le fougueux attaquant n'allait d’ailleurs pas demeurer inactif très longtemps. Dans les dernières semaines, plusieurs équipes l’ont approché afin de l'inciter à joindre leurs rangs. C’est aussi le cas d’Edmundston qui s’était même informée de sa situation auprès des Remparts après son dernier match.

À la fin décembre, sans connaitre son avenir dans la LHJMQ, l’athlète avait également assisté à une rencontre locale du Blizzard et il avait été charmé par les installations, le personnel et l’ambiance dans l’amphithéâtre, le Centre Jean D’Aigle. «Je suis tombé sous le charme. C’est un bel aréna et ils ont 2000 partisans par match. Je pense que je vais être bien là-bas», a-t-il souligné.

Carl-Anthony Massé espère maintenant aider cette équipe à atteindre ses objectifs. Le Blizzard se trouve au 3e rang de la ligue. Il compte aussi sur le meilleur pointeur du circuit, soit Félix Bédard, un ancien des Saguenéens de Chicoutimi.

«Ils ont déjà une belle équipe et ils ont ajouté de nouveaux éléments dernièrement. J’espère juste ajouter mon grain de sel et les aider à gagner encore davantage. C’est mon objectif.»

Carl-Anthony Massé a récolté quatre buts et trois passes avec les Remparts cette saison. Malgré des aptitudes offensives évidentes, il avait un rôle davantage défensif avec les Diables Rouges.

L’an dernier, avec les Patriotes de Saint-Laurent, l’athlète avait été le champion pointeur de la Ligue de hockey collégiale du Québec avec une récolte de 26 buts et 36 passes pour 62 points en 36 parties.

Le Blizzard disputera son prochain match vendredi (19 h 30) au centre Jean-Daigle à l’occasion de la visite des Timberwolves de Miramichi.