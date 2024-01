Du succès à domicile pour les 3L 

Après avoir connu des hauts et des bas à domicile en début de saison, les 3L de Rivière-du-Loup ont profité du temps des Fêtes pour établir une belle série de succès au Centre Premier Tech. L’équipe a récolté une troisième victoire consécutive devant ses partisans lors de la visite du Cool FM de Saint-Georges, le 6 janvier.

Les 1 434 partisans présents ont eu droit à tout un spectacle lors de cette rencontre, alors que plusieurs buts ont été comptés, de solides mises en échec ont été données et une bagarre a éclaté. Un vrai match de hockey senior, intense et robuste, qui s’est conclu à la faveur des locaux par la marque de 6 à 4.

Après deux périodes à leur avantage, durant lesquelles ils ont notamment marqué cinq buts (dont deux de Tristan Pomerleau sur un double avantage numérique), les 3L ont vu leurs adversaires beaucerons profiter à leur tour de plusieurs minutes en supériorité numérique pour revenir dans le match au début du dernier tiers.

Malgré une fin de partie plus serrée et les attaques répétées, les Louperivois ont tenu le fort, confirmant plus tard leur victoire grâce à un but dans un filet désert.

«L’important, c’était de sortir fort et c’est ce qu’on a fait. Depuis quelques matchs, on débute mieux nos games. C’était un bon match, à l’image de ce qui s’en vient. L’intensité va augmenter et on l’a vu ce soir», a analysé l’entraineur-chef Éric Haley après la rencontre.

La victoire de samedi, comme les dernières d'ailleurs, en a été une d’équipe pour les 3L. Quand les esprits se sont échauffés, les joueurs se sont tenus, ils se sont défendus. «Quand un joueur est dans la marde, les cinq sont dans la marde. Jouer comme ça, ça crée une chimie qui se développe même à l’extérieur de la glace. Ça nous aide à gagner de grosses games contre les champions en titre», a noté l’attaquant Olivier Mathieu.

Du côté des statistiques, Louick Marcotte (1 but, 1 passe), Maxime Guyon, Tristan Pomerleau (2 buts), Maxime St-Cyr (1 but, 2 passes) et Alexandre Ranger (1 but, 1 passe), dans le filet désert, ont été les marqueurs. Kasey Kulczycki a récolté trois mentions d’aide.

Les 3L ont eu le dessus au chapitre des lancers (41-36). Devant le filet, Tristan Côté-Cazenave a été solide, notamment en fin de match, avec un total de 32 arrêts.

BELLE SÉQUENCE

Les 3L n’ont maintenant pas perdu à domicile depuis la mi-décembre. Une séquence que l’équipe espère poursuivre d’abord et avant tout pour ses partisans qui sont plus nombreux à se déplacer pour les rencontres cette saison.

«Ça va mieux. On joue mieux, à la maison comme à l’extérieur. C’est important de bien se présenter pour que ce soit difficile pour l’adversaire quand on joue à la maison. Je suis content. Les gars sont soulagés. Ç’a pris quelques matchs pour se créer une identité et être difficiles à affronter chez nous, mais nous sommes actuellement rendus là», a déclaré le coach Éric Haley.

«Ça fait du bien parce que la première victoire, devant les partisans, elle est arrivée tard. Maintenant, ça fait plusieurs qu’on gagne. Les gars ont plus d’assurance et ça parait», a ajouté Olivier Mathieu.

Notons que les 3L de Rivière-du-Loup n’avaient pas perdu en temps règlementaire au cours des quatre derniers matchs avant la fin de semaine. Vendredi, la formation s’est inclinée au compte de 6 à 2, sur la route, contre les Pétroliers de Laval. Un faux pas qu’elle a vite fait oublier avec sa victoire du lendemain à domicile.

Actuellement, les 3L se trouvent au troisième rang du classement général avec 24 points, derrière Laval et Thetford Mines. Elle a cependant quelques matchs en main.

Au classement individuel, Maxime St-Cyr est toujours au sommet de la ligue avec une récolte de 15 buts et 17 passes pour 32 points en 23 parties. Le capitaine Louick Marcotte suit non loin derrière (4e rang) avec 25 points.