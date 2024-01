Une 3e Classique hivernale à Saint-Alexandre-de-Kamouraska 

L’Association du développement et du loisir (ADEL) de Saint-Alexandre-de-Kamouraska et le programme de hockey scolaire des Voisins du Kamouraska, en collaboration avec différents partenaires, convient la population à la troisième édition de la Classique hivernale qui aura lieu les 19 et 20 janvier 2024.

Fier de ces deux premières organisations, le comité organisateur est heureux de présenter une 3e édition avec beaucoup de nouveautés. Plus qu’une simple fête du hockey, l’évènement sera une occasion de célébrer l’hiver.

Le vendredi, en plus de la disco patin qui fait le plaisir des plus petits, il sera possible de venir patiner plus paisiblement sur le tout nouveau circuit de glace. Service de bar sur place, feu de camp pour se tenir au chaud, salle municipale ouverte et aménagée pour se réchauffer.

Le samedi, place au hockey, alors que les joueurs des catégories M13, M15 et M18 seront à l’honneur et présenteront trois matchs. Un quatrième match s’ajoutera à 19 h, le samedi soir, opposant les anciens du programme des Voisins aux anciens du Bleu et Or de Rivière-du-Loup. C’est ainsi plus de 120 joueurs qui seront réunis pour vivre cette expérience inoubliable sous la superbe installation couverte de Saint-Alexandre. Une belle célébration du sport national…le retour aux sources!

Nourriture sur place le samedi, feu de camp entretenu toute la journée, musique et ambiance du tonnerre seront au rendez-vous. Un souper s’ajoute à la programmation avec une assiette d’hamburger de porc effiloché qui sera offerte sur place. Un duo de chansonnier s’ajoutera à la programmation. Une occasion de terminer la soirée en dansant et socialisante.

Les activités, gratuites, auront lieu au complexe sportif ainsi qu’au Complexe municipal situé au 629, route 289, Saint-Alexandre-de-Kamouraska. Pour informations, communiquez par courriel : [email protected] ou [email protected]

Vendredi 19 janvier

16h15 - Pratique M15

17h00 - Pratique M13

17h45- Pratique M18

18h30 - Pratique de nos jeunes joueurs locaux –(hockey parascolaire)

19h30 - « Disco patin » - musique, animation et surprise



Samedi 20 janvier

13h30 - Match M13 Pumas de Cabano vs Voisins

15h30 - Match M18 Océanic de Rimouski vs Voisins

17h30 - Match M15 Le Blizzard d’Edmunston vs Voisins 19h30 – Match des anciens Bleu et Or vs Voisins