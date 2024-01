Tournoi Piloup Neige M18 : un début d’année actif au Centre Premier Tech 

Après avoir connu des hauts et des bas tout au long de la première partie de la saison, les 3L de Rivière-du-Loup vivent actuellement une séquence fort positive et intéressante. Durant le temps des Fêtes, l’équipe a accumulé des points lors de ses quatre matchs à l’horaire, récoltant trois victoires et un revers en prolongation. Les 3L ont ...