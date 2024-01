Une séquence très positive pour les 3L 

Après avoir connu des hauts et des bas tout au long de la première partie de la saison, les 3L de Rivière-du-Loup vivent actuellement une séquence fort positive et intéressante. Durant le temps des Fêtes, l’équipe a accumulé des points lors de ses quatre matchs à l’horaire, récoltant trois victoires et un revers en prolongation.

Les 3L ont débuté cette période victorieuse – sa meilleure de la saison - le 22 décembre avec un gain de 6 à 2 contre l’Assurancia de Thetford Mines et elle s’est poursuivie le lendemain avec une victoire de 5 à 4 sur la route à Jonquière.

Au cours de la plus récente fin de semaine, l’équipe s’est à nouveau imposée par la marque de 7 à 5 contre les Éperviers de Sorel-Tracy, avant de s’incliner contre l’Assurancia au compte de 3 à 2 en prolongation à Thetford Mines, le 30 décembre.

À domicile, devant leurs partisans, les 3L ont célébré la victoire à leurs deux plus récentes sorties.

Sur le plan individuel, Maxime St-Cyr est toujours au sommet des pointeurs de la LNAH avec 13 buts et 15 mentions d’aide pour 28 points en 21 matchs. De son côté, le capitaine Louick Marcotte trône au 4e rang avec 23 points en 21 matchs.

Les 3L tenteront de poursuivre leur belle séquence les 5 et 6 janvier. Après une soirée à Laval, la formation sera de retour au Centre Premier Tech le lendemain contre le Cool FM de Saint-Georges.