Ludovik Rivard récompensé par Kawasaki Canada 

Le coureur de motocross Ludovik Rivard a reçu toute une nouvelle au début du mois de décembre. Grâce à ses excellentes performances de la dernière saison sur la scène québécoise, il a remporté le grand prix d’un concours national organisé par Kawasaki Canada. Sa récompense? Une bourse et une moto neuve. Un cadeau qui ne pouvait pas mieux tomber à l’approche du temps des Fêtes.

Le jeune homme a été récompensé dans le cadre du programme Team Green 2023 de Kasawaki. Les pilotes canadiens amateurs et professionnels, qui roulaient avec les modèles KX et KLX, pouvaient s’inscrire et courir la chance de recevoir un soutien de leur concessionnaire, des bourses et le grand prix : une moto Kawasaki 2023.

Ludovik Rivard de Dégelis s’est distingué non seulement au Québec, mais à travers les meilleurs des autres provinces canadiennes, grâce à ses succès sur les pistes. Un bel exploit dont il peut être très fier.

«Les coureurs rentraient leurs points et ils étaient classés. Cette année, ils prenaient les 10 meilleures courses de chaque coureur inscrit. Pour nous, ç’a été 10 premières positions. On ne pouvait pas demander mieux», a expliqué Sébastien Rivard, le père de Ludovik, à la mi-décembre.

«C’est un beau cadeau du ciel», a-t-il ajouté au sujet du cadeau d’une valeur de plus de 12 000 $. «On était dû pour changer la moto, alors disons que ça tombe très bien.»

Le moins que l’on puisse dire, c’est que Ludovik n’a pas volé son titre. Le coureur a connu une saison très occupée, mais tout aussi fantastique au niveau des résultats. Il a terminé 2e en Supermini 12-16 ans dans le championnat provincial de Challenge Québec, à quatre petits points de la tête. S’il n’avait pas manqué l’un des événements du calendrier, il est permis de croire qu’il aurait pris la tête.

Toujours dans le Challenge Québec, Ludovik Rivard a aussi pris le 4e rang dans la catégorie 125cc, et ce même s’il pilotait une plus petite moto (112cc). Il a également remporté une première place en Junior MX2.

L’athlète n’a pas non plus manqué sa chance de bien faire localement. Lors du Motocross intérieur de Rivière-du-Loup, en mai, il a remporté la course en Supermini et le trophée remis au meilleur amateur de la soirée. Du côté de ce championnat, SXQC, il a aussi très bien fait à Matane et Saint-Jean-de-Dieu.

Au total, Ludovik, son entraineur Ricky Turcotte (Team Balboa) et sa famille, se sont déplacés pour près de 20 courses différentes. Ils ont aussi accumulé beaucoup de kilométrage entre Dégelis, Montréal, Québec et le Saguenay-Lac-Saint-Jean afin de représenter la région.

Ludovik fait de la moto depuis ses 4 ans. Il en a aujourd’hui 14. Nul doute, c’est une histoire de passion. «À un moment, il a fait un choix. Il a lâché le hockey pour se concentrer sur la moto […] Il adore ça. Il travaille fort aussi pour s’améliorer.»

Au moment de l’entrevue, à la mi-décembre, M. Rivard se préparait à se rendre chez Roger A. Pelletier de Témiscouata-sur-le-Lac afin de regarder les options disponibles pour la moto. Il confiait que le choix pourrait fort bien s’arrêter sur une KX 450, une plus grosse moto qui permettrait au jeune homme de poursuivre son développement dans les années à venir. Quant à la bourse, de plus de 2 500 $, elle servira à acquérir de nouveaux accessoires.

Notons que ce n’est pas la première année que Ludovik Rivard se distingue à travers le programme Team Green de Kawasaki. Par le passé, il avait déjà mis la main sur des bourses intéressantes grâce à ses résultats en piste.