Un trio de Belzile pour les Fondations B.A. de Trois-Pistoles 

Près de trente athlètes du club d’athlétisme Filoup de Rivière-du-Loup ont inauguré leur saison en salle lors de la classique Héloïse, disputée au centre Claude Robillard, en décembre. Les compétiteurs, répartis dans les catégories U14, U16, U18 et sénior, ont brillé en remportant un total de 10 podiums et en établissant plus de 30 nouvelles marques ...