Un début de saison en salle fracassant pour le club Filoup

Près de trente athlètes du club d’athlétisme Filoup de Rivière-du-Loup ont inauguré leur saison en salle lors de la classique Héloïse, disputée au centre Claude Robillard, en décembre. Les compétiteurs, répartis dans les catégories U14, U16, U18 et sénior, ont brillé en remportant un total de 10 podiums et en établissant plus de 30 nouvelles marques personnelles dans la plupart de leurs épreuves.

Dans la catégorie benjamins U14 filles, Rose Bélanger, débutante dans la discipline, a décroché une remarquable 3e place au 150m sprint. Bien que personne d'autre de sa catégorie n'ait atteint le podium, les performances exceptionnelles de nos jeunes Louka Pelletier, Zoé Lacombe, Camille Proulx et Augustin Mercier méritent d'être soulignées, tous ayant établi leurs meilleures marques personnelles.

Chez les cadets U16 filles, Laura André a obtenu la 3e place au 1200m, tandis que chez les cadets U16 garçons, plusieurs performances impressionnantes ont été enregistrées. Noah Dumont a réalisé un départ parfait au 60m, établissant un record personnel avec un temps de 7,68 secondes et se classant 9e. Benjamin Noel a également terminé en 11e position en moins de 8 secondes. Léo Michaud a amélioré sa meilleure marque personnelle de plus de 10 secondes au 1200m, et ses coéquipiers Henri Loiseau et Mathilde Boucher Gaudreau ont également battu leurs records personnels.

Cette journée revêtait une importance particulière pour Juliette Dionne, qui aspire à intégrer l'équipe Québec lors du match cadet Québec-Ontario en février prochain. La sprinteuse a brillé avec deux podiums, remportant facilement le 60m haies et se classant 3e au saut en longueur. Elle occupe actuellement la 1re position au 60m haies et la 2e position au 60m et au saut en longueur.

Chez les juvéniles U18 filles, Anabelle Larouche a décroché la médaille d'or au saut en longueur avec un bond de 5m18. Elle s'est classée 3e au 60m haies et 4e au 300m. Odélie Drapeau a également remporté la médaille d'or au 300m et s'est classée 2e au 800m. Enfin, Méanne Thériault a obtenu la 3e place au lancer du poids avec sa meilleure marque personnelle.

Du côté des garçons, Vincent Boucher a surpris lors de l'épreuve du lancer du poids, décrochant la 2e place avec un jet de 12m47 à sa première compétition. Félix Lacombe, Shanel Landry, Léa-Rose April, Laurence Proulx, Frédérique Isabel et Mathis Leclerc ont également offert des performances remarquables.

En catégorie séniors, Amélie Grondin a conclu sa dernière compétition d’athlétisme avec d'excellents résultats au 60m et au 200m.