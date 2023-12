Pluie de médailles pour Les Loups-Marins à Québec 

Cinquante nageurs du Club de natation Les Loups-Marins de Rivière-du-Loup ont pris part au Défi Nez-Rouge UL, une invitation annuelle de l’Université Laval. Cette compétition rassemblait 950 nageurs d’un peu partout au Québec. Les athlètes locaux y ont très bien performé.

Du côté compétitif avec finales, les Loups-Marins ont amassé 23 médailles. Les médaillé(es) sont : Julianne Beaulieu (3 or, 1 argent), Raphaëlle Tremblay (2 or, 1 argent), Thomas Morneau (1 or, 2 argent), Alice Moreau (1 or, 1 argent, 1 bronze), Gabrielle Hérard (1 or), Nathaniel Pilette (1 argent, 1 bronze), Édouard Côté (1 argent, 1 bronze), Alyssa Ouellet (1 argent), Norah Cyr (1 argent), Béatrice Laprise (1 argent), Oly Morneau (1 bronze) et Marie-Maude Bérubé (1 bronze).

Notons que Thom Ménard, Nathaniel Pilette, Julianne Beaulieu, Marie-Maude Bérubé,

Édouard Côté, Clara Hammond, Alice Moreau et Oly Morneau ont également réussi un ou plusieurs standards de la Coupe Québec (championnat provincial) grâce à de belles performances dans leur catégorie d’âge respective.

RECORDS

Au-delà des médailles, certains athlètes ont su s’imposer en établissant des records de club et/ou de la région de l’Est-du-Québec.

Avec son 50m libre qu’elle a nagé en 25.90 secondes, Alyssa Ouellet a d’abord battu un record de l’Est-du-Québec senior. Elle est devenue la première nageuse de la région à briser la barre des 26 secondes à cette épreuve. Un bel exploit.

De son côté, Raphaëlle Tremblay a battu des records de l’Est-du-Québec au 100m libre (55.3), 200m libre (2:00.1) et 400m libre (4:14.8). Sa performance au 400m est d’ailleurs la meilleure performance chez les seniors au Québec cette saison.

Enfin, Nathaniel Pilette, avec un temps de 26.48 au 50m papillon, et Édouard Côté, avec un chrono de 2:32.0 au 200m brasse, ont tous les deux brisé des records du club chez les garçons 15-16 ans.

12 ANS ET MOINS

Pour le volet de la compétition des 12 ans et moins, quelques jeunes loups se sont eux aussi démarqués à travers les 216 nageurs présents à cette invitation. Les médaillé(es) de cette catégorie ont été : Noah St-Pierre (3 or, 1 argent, 1 bronze), Annaelle Chouinard (2 or, 2 argent, 1 bronze), Gabriel Desbiens (2 or, 1 argent, 2 bronze), Logan Morneau (1 argent, 1 bronze) et Gabrielle Sozio (1 argent).

Félicitations également à Thomas Levesque, Logan Morneau, Gabriel Desbiens, Annaelle Chouinard, Olivia Roy, Emmanuelle Roy, Edouard Lafrenière et Salma Laghdir pour avoir atteint au moins un nouveau standard régional.