Une nouvelle surface de dekhockey à Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup  

Le Centre de services scolaire (CSS) de Kamouraska–Rivière-du-Loup et la Municipalité de Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup ont annoncé la signature d’une entente relativement à la pratique du dekhockey à l’aréna municipal, pendant la période scolaire et lors des activités parascolaires, ce mardi 19 décembre.

Considérant la popularité grandissante de ce sport dans la région, la municipalité a souhaité mettre en place une infrastructure de dekhockey à l’intérieur de son aréna, durant la période de l’année où la surface de la patinoire n’est pas gelée. Comme l’aréna est situé à proximité de l’École des Vieux-Moulins, l’établissement y a vu une belle opportunité d’inclure la pratique du dekhockey dans ses activités régulières d’enseignement, ainsi que dans ses activités parascolaires.

«Au centre de services scolaire, nous reconnaissons les avantages d’une collaboration dans le développement des installations sportives du milieu, afin de rendre celles-ci plus accessibles aux jeunes de la région. Cette nouveauté à Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup représente sans aucun doute une offre de services supplémentaire et appréciée pour les élèves», a indiqué Antoine Déry, directeur général du CSS.

Une première entente de cinq ans a été signée lors de la plus récente séance du conseil municipal de Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup. Le Centre de services scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup contribue à la hauteur de près de 50 000 $ et utilisera la surface en priorité de 8 h à 16 h durant l’année scolaire.

«Nous sommes heureux et très fiers de cette nouvelle collaboration avec le Centre de services scolaire. Ce partenariat vient soutenir les efforts de l’équipe municipale déjà engagée à offrir aux citoyens de Saint-Hubert, notamment aux adolescents et aux jeunes enfants, des occasions de bouger et de s’amuser. Le dekhockey est un sport accessible pour tous qui connait aussi une forte croissance chez les femmes. La diversification des activités de loisirs sera donc toujours une priorité pour notre milieu», a souligné Mme Josée Ouellet, mairesse de Saint-Hubert.

Les élèves utilisent la surface depuis le début de la présente année scolaire.