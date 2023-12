Le Louperivois Tristan Pelletier se joint aux 3L 

L'état-major des 3L a annoncé l'arrivée de l’attaquant de puissance Tristan Pelletier, ce mardi 19 décembre. L’athlète louperivois s’amène avec l’équipe de sa ville natale après avoir disputé les deux dernières campagnes dans la ECHL.

Pelletier a décidé de quitter les Komets de Fort Wayne la semaine dernière et c'est avec beaucoup de fierté qu'il joindra les rangs des 3L. Nul doute, sa venue réjouira bon nombre de partisans de hockey de Rivière-du-Loup.

Le gaucher de 6'1 et 190 livres compte 46 matchs dans la ECHL. Durant cette période, il a amassé 9 points et 77 minutes de punitions. Lors de son passage précédent dans la LHJMQ, il s'est distingué avec 42 points et 150 minutes de punitions.

«C'est un bel ajout pour notre équipe. Nous souffrons avec plusieurs blessures en attaque présentement, alors il arrive à point. C'est un joueur sur qui j'ai l'œil depuis qu'il est sorti du junior. Nous étions en contact depuis deux ans, alors je suis heureux de son arrivée. Il apportera son éthique de travail, son intensité, sa rapidité, sa robustesse et sa fierté de porter l'uniforme des 3L. Le fait qu'il soit un local est également un plus!», a réagi le directeur général de l’équipe, Fabien Dubé.

De son côté, Tristan Pelletier est très heureux de revenir à la maison. «Je suis très content de revenir dans le coin et de jouer devant famille et amis. Je suis excité de joindre l'équipe et d'être un produit local qui représente ma ville. J'ai hâte d'aider l'équipe et d'apporter mon énergie. Je suis heureux de porter les couleurs des 3L», a-t-il déclaré.

Le nouveau venu sera en uniforme dès vendredi, à 20 h, pour la visite de l'Assurancia de Thetford Mines. Il portera le numéro 9.