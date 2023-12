Ligue Puribec : Matane de retour pour 2024

Réunis en assemblée générale annuelle (AGA), ce samedi 2 décembre à Trois-Pistoles, les gouverneurs de la Ligue de baseball Puribec ont approuvé le retour d’une équipe à Matane pour la saison 2024.

Comme le veut la règlementation, c’est à l’unanimité que les dirigeants ont accepté la demande des Matanais après une présentation étoffée qui répondait à tous les critères pour le retour de la formation.

«Nous avons été impressionnés par le sérieux de cette nouvelle génération d’administrateurs et nous sommes très heureux de la renaissance de Matane dans le circuit», affirme le président Denis Bérubé

La formation portera le nom des Allées du boulevard, fort d’une entente de trois ans avec son commanditaire majeur. Le conseil d’administration sera formé de huit membres, dont le président Maxime Gauthier et le vice-président Marc-André Junior Coulombe.

POSSIBILITÉ DE 8 ÉQUIPES

Avec l’annonce de Matane et le retour confirmé du Kamouraska l’été dernier, la Ligue de baseball Puribec pourrait compter huit équipes la saison prochaine puisqu’Edmundston a signalé son intention d’avoir une équipe sur le terrain au printemps.

«À moins d’avis contraire, Edmundston va être là», signale le représentant du groupe Brian Clavette précisant qu’une importante réunion se tiendra mardi prochain sur le sujet.

Seule ombre au tableau, les dirigeants du CIEL-FM n’ont pas confirmé à 100 % le retour de l’équipe. Ceux-ci attendent la réponse de plusieurs joueurs, dont ceux qui demeurent à l’extérieur de la région et d’autres qui pourraient être libérés par des organisations du circuit.

«Après quelques années plus difficiles, notamment en raison de la pandémie et de l’incertitude dans certains marchés, la possibilité de voir huit équipes est une excellente nouvelle pour cette ligue qui fêtait ses 45 ans cette année», mentionne M. Bérubé.

Toutes les autres formations fouleront le terrain dès le mois de mai. Mentionnons que pour les joueurs importés: ce sera le statu quo. La règlementation est maintenue, toute comme le nombre de joueurs extérieurs autorisés dans le passé pour chacune des équipes.

Au total, une vingtaine de points ont été adressés à l’AGA pour le bon fonctionnement de la prochaine saison. L’exercice a permis de constater que le circuit est en santé financière et que le partage des revenus des séries éliminatoires a été et sera profitable pour les plus petits marchés.

De plus, les dirigeants souhaitent donner un coup de barre pour améliorer le respect entre les joueurs sur le terrain, entre les administrateurs de chacune des équipes et envers les arbitres.

Ainsi, les officiels seront moins permissifs et les amendes plus salées dans une ligue régionale équilibrée des plus compétitives.

«C’est important de le dire haut et fort: les arbitres sont très importants dans la ligue et si nous voulons de la relève chez les officiels, il faut former et protéger nos officiels», conclut le président.