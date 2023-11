Déjà une 7e Classique Sphinx Pat BBQ

Une équipe de hockey de Rivière-du-Loup a remporté les grands honneurs du 19e Tournoi M18 de Saint-Anselme disputé du 17 au 19 novembre. Les joueurs du Bleu et Or BB ont connu un parcours parfait de cinq victoires et aucune défaite, revenant à la maison avec la bannière de champions. Lors du match ultime, disputé en fin d’après-midi dimanche, la ...