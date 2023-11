Transaction majeure entre les 3L et les Marquis

L'état-major des 3L a procédé à une transaction majeure, mercredi après-midi. Elle a fait l'acquisition des attaquants Alexandre Ranger, Alex Labbé ainsi que des défenseurs Félix-Antoine Drolet et Jordan Lepage. Pour ce faire, elle a fait partir le défenseur Samuel Thibault et l'attaquant Anthony Gagnon.

Alexandre Ranger est un attaquant droitier de 5'11" et 185 livres. Il a disputé 5 matchs cette saison, amassant 1 passe. Il se distingue par sa rapidité et son jeu sur 200 pieds.

Il arrive avec une expérience de 32 matchs dans la Ligue américaine de hockey où il a amassé 5 points. Dans la LHJMQ, il a amassé 133 points en 224 matchs. Au niveau de la ECHL, il a comptabilisé 71 points en 146 matchs.

«Ranger est un ‘’fit’’ parfait dans le type de hockey que nous désirons faire. C'est un attaquant rapide qui a un bon lancer, il joue avec beaucoup d'intensité. Il se remet d'une blessure et retrouve sa forme habituelle. Il deviendra une belle arme pour nous. Il a une personnalité qui va bien entrer dans nos valeurs. Son expérience sera importante», a souligné le directeur général Fabien Dubé.

La deuxième acquisition est l'attaquant de 22 ans Alex Labbé. Le centre naturel de 6'3" et 210 livres arrive avec une fiche de 3 passes en 6 matchs. C'est un attaquant polyvalent qui a une bonne vitesse et est efficace en échec avant. Il a terminé la dernière saison avec 42 points en 26 matchs en France 2. Il continue à apprendre les rouages de la LNAH et apportera une belle profondeur à l'équipe.

«Nous avons regardé tous les matchs de Alex et il a des qualités pour avoir du succès dans la LNAH. Il est bon en échec avant et c'est un gros centre. Nous avions un besoin à ce niveau», a soutenu Fabien Dubé.

L’équipe a également ajouté de la profondeur en défensive avec Félix-Antoine Drolet, qui est de retour à Rivière-du-Loup, ainsi que le défenseur de Rimouski Jordan Lepage. Ce dernier en est à sa dernière année avec les Patriotes de l'UQTR. Il devrait être un défenseur important dans la LNAH très bientôt.

«Jordan est une pièce importante de cet échange. C'est un défenseur qui aura un impact chez nous quand il arrivera. C'est un local qui a déjà beaucoup d'intérêt à venir à RDL.»