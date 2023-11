Curling : des athlètes internationaux à Rivière-du-Loup 

Le Centre de curling Prelco a été le théâtre d’une compétition d’envergure la fin de semaine dernière à Rivière-du-Loup : l’Omnium Services financiers Richard April & Associés. Un rendez-vous qui a attiré des athlètes performants du Québec, du Canada, des États-Unis et même de la… Chine! Du jamais vu dans la région.

Seize équipes, réparties dans quatre sections, ont participé au tournoi organisé en collaboration avec le Circuit Goldline de curling double mixte, reconnu depuis sa création pour avoir contribué à qualifier une forte représentation du Québec aux championnats nationaux.

Il faut savoir que les participants de la compétition de la fin de semaine étaient présents pour accumuler des points afin de se classer pour les prochains championnats canadiens double mixte. Pour certaines équipes, comme celle de la Chine, c’était aussi une opportunité de se préparer pour les compétitions internationales.

«Les trois équipes chinoises sont en préparation pour la prochaine qualification olympique et il ne faudrait pas s’étonner de les voir grimper dans les classements. On peut dire qu’on est témoins du processus de sélection de la Chine pour déterminer qui va aller aux J.O.», a partagé Robert Desjardins, fondateur et directeur du Circuit Goldline, rencontré le 10 novembre.

«Ces athlètes-là sont au travail en ce moment. Ils pratiquent leur métier tous les jours et ils ont des objectifs précis. C’est un tout autre univers.»

C’est la troisième année que le Club de curling Rivière-du-Loup organise son tournoi en double mixte. Selon M. Desjardins, qui a déjà été champion canadien dans cette discipline, l’omnium a toutefois atteint un niveau «vraiment intéressant» cette année.

À titre d’exemple, Laurie St-Georges et Félix Asselin, deux athlètes québécois qui ont récemment permis au Canada de se qualifier pour les éliminatoires du Championnat du monde de curling mixte à Aberdeen, en Écosse, étaient présents.

«L’an dernier, le tournoi avait un aspect beaucoup plus local. Cette fin de semaine, il y a des équipes internationales dans chacune des sections et la profondeur est impressionnante», a soutenu Robert Desjardins. Il compétitionnait lui-même avec sa fille Émilie.

RÉSULTATS

Sans grande surprise, deux des trois équipes chinoises, celles de Yu Han/Quiang Zou et de Ziqi Dong/Xiu Yue Ma, de Beijing, ont remporté la finale de deux sections très compétitives. Dans les autres catégories, les équipes de Sarah Walsh/Mikhail Simi (Californie, États-Unis), ainsi que celle de Karina Thériault/Joé Béland de Rivière-du-Loup, ont aussi réussi à s’imposer grâce à de très belles performances.

Selon Joé Béland, qui agissait également comme coorganisateur de l’événement, les participants n’ont eu que de bons mots pour l’organisation. L’accueil et le calibre de jeu ont été à la hauteur des attentes et même plus encore. «Tous les participants ont grandement apprécié leur expérience», a-t-il partagé, soulignant que de nombreux amateurs de curling se sont également déplacés pour assister aux matchs samedi et dimanche.

Pour le Club de curling de Rivière-du-Loup, l’occasion était d’or de faire parler de lui à travers la province et même au-delà des frontières canadiennes. Jamais un tournoi de cette envergure n’avait été tenu depuis l’ouverture du centre il y a déjà cinq ans.

«C’est fantastique d’avoir accueilli une compétition de cette ampleur», s’est réjoui Joé Béland de Rivière-du-Loup. «Il n’y a que du positif à retenir de cet événement qui apporte une visibilité remarquable au club et à la région. Je suis hyper satisfait.»

Notons que le Club de curling de Rivière-du-Loup était également représenté par les formations de Lisianne Ouellet/Guillaume Rousseau et de Claudie Beaulieu/Yannick Pelletier lors de la fin de semaine.

L’organisateur ne cache pas que la possibilité de tenir une 4e édition l’an prochain sera analysée sérieusement. Avec le succès rencontré, la porte est évidemment loin d’être fermée.