Le retour du Patin-O-Thon très attendu à Trois-Pistoles

Après quatre ans d’absence, le traditionnel Patin-O-Thon de l’Océanic de Rimouski était enfin de retour à l’Aréna Bertrand-Lepage de Trois-Pistoles, ce dimanche 12 novembre en avant-midi. Les équipes membres de l’Association du hockey mineur des Basques (AHMB) y ont récolté la belle somme 6 420 $.

Plus de 100 personnes, jeunes et moins jeunes, ont participé à cet évènement rassembleur et ont ainsi eu la chance de patiner avec quatre porte-couleurs de la formation rimouskoise évoluant dans le Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ). Jacob Mathieu, Alexandre Blais, Olivier Théberge et Julien Béland se sont aussi prêtés avec joie au jeu des autographes.

Plusieurs parents ont décidé d’accompagner les jeunes en chaussant eux aussi leurs patins sur la glace. Le plaisir et les fous rires étaient au rendez-vous. Les joueurs de l’Océanic ont d’ailleurs joué à «la Traverse» avec les jeunes hockeyeurs, une activité qui permet de pratiquer les déplacements et la fluidité sur patin. Tous ont grandement apprécié.

L’Association du hockey mineur des Basques est fière d’avoir participé au retour de cette activité, dont les profits permettront d’aider à payer les dépenses liées aux tournois ou à d’autres activités. À l’an prochain!