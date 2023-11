Les Pumas M18 triomphent au Défi RSEQ 

Une équipe de hockey de l’École secondaire de Cabano a remporté les grands honneurs du Défi RSEQ, un tournoi réunissant des équipes provenant d’un peu partout au Québec, du 2 au 5 novembre à Victoriaville et Saint-Léonard-d’Aston. Les Pumas M18 du Fleuve-et-des-Lacs se sont imposés de grande façon en division 2 et ils ont été couronnés champions devant 24 équipes.

L’équipe a survolé la compétition en terminant avec une fiche parfaite de six victoires, aucune défaite. En finale, elle a vaincu le Zénith de l’École secondaire Saint-Marc, des rivaux de leur section LHPS, par la marque de 4 à 2.

Tirant de l’arrière par deux buts lors du match ultime, les athlètes du Témiscouata et des Basques ont démontré beaucoup de caractère et de détermination. Ils ont réussi à revenir dans le match et à l’emporter, au plus grand plaisir des parents venus les encourager.

«Nous sommes très contents», a partagé l’entraineur-chef, Langis Plourde, en début de semaine. «En finale, ç’a été un match très serré, mais les joueurs n’ont jamais abandonné. Ils ont réussi à revenir de l’arrière et même à tuer un 5 contre 3 en fin de match. Les joueurs ont tout donné. Ils se sont sacrifiés, ont bloqué des tirs… Ç’a été une finale exceptionnelle.»

Cette victoire a marqué d’un point d’exclamation un parcours de rêve pour les Pumas. Après des matchs préliminaires convaincants, ils ont traversé la ronde éliminatoire avec tout autant de détermination. Au total, en six matchs, l’équipe a compté 24 buts et elle n’en a accordé que 11, ayant le meilleur sur de très bons programmes de hockey, dont le Séminaire de Québec.

«Notre objectif, c’était que l’équipe compétitionne et donne son maximum à chaque match. C’est ce que les joueurs ont fait. Tout le monde a très bien joué», s’est réjoui M. Plourde.

«Nos gardiens ont aussi été exceptionnels. Pour tenir le fort, on avait besoin de nos gardiens et ils ont été tous les deux fantastiques pour nous avec d’excellentes performances.»

Notons que la gardienne Dolorès Després, de Saint-Athanase, a été élue joueuse du match de la finale. Benjamin Royer, Zachary Briand, Justin Robitaille, Gabriel Bélanger et Émile Larochelle ont fait partie des leaders offensifs.

Les défis de hockey scolaire sont des évènements se déroulant sur quatre jours et regroupant les équipes de plusieurs sections d’une même division du RSEQ. Il s’agit d’une opportunité pour les équipes de côtoyer des adversaires de régions plus éloignées lors d’un même évènement et de vivre une expérience de tournoi au sein de leur ligue.

Dans ce contexte, les Pumas ne savaient pas trop à quoi s’attendre, mais ils ont relevé le défi avec brio.

L’équipe championne est composée de Benjamin Desrosiers-Dubé, Benjamin Royer, Félix Briand, Nicolas Dubé, Charles D’Auteuil, Zachary Briand, Charles-Éric Dumont, Pier-Antoine Morin, Henry Gagnon, Philippe Madgin, Justin Robitaille, Émile Larochelle, Justin Lebel, Laurent Marquis Roy, Gabriel Bélanger et Mathias Gagnon. Les gardiens sont Louis-Philippe Laberge et Dolorès Després.

Langis Plourde ,William St-Pierre, Sébastien Madgin et Guy Robitaille forment l’équipe d’entraineurs. Francis Bélanger et Maxime Émond sont aussi impliqués de près.

Notons que les Pumas ont intégré la ligue scolaire il y a seulement trois ans. Malgré sa jeune existence, cette équipe a su se démarquer par la qualité de son jeu et son esprit d’équipe.

Cette saison, elle connait d’ailleurs beaucoup de succès dans sa section (LHPS) du RSEQ qui regroupe 13 formations. Elle se trouve actuellement au sommet avec une fiche de 9 victoires et 2 revers en 11 matchs. Les attaquants Benjamin Royer et Zachary Briand sont aussi présentement parmi les meilleurs joueurs de toute la division.