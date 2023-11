Camille D’Amours-Rousseau et Stéphane Malenfant s’illustrent en Europe 

Une équipe de ballon sur glace formée d’athlètes du Québec, de Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse a remporté une médaille d’or lors des récents Championnats européens de ballon sur glace qui étaient disputés à Lausanne, en Suisse, les 3 et 4 novembre. Elle comptait d’ailleurs sur la présence de deux athlètes locaux, Camille D’Amours-Rousseau de Saint-Cyprien et Stéphane Malenfant de Saint-Louis-du-Ha! Ha!.

La formation Créations Michel D’Astous a terminé au premier rang dans la catégorie «Monde Mixte». Elle a vaincu une équipe américaine par la marque de 5 à 1 en finale de la compétition.

Comme il s’agissait de championnats européens, seules les formations de l’Europe ont compétitionné pour la ronde des médailles européenne. Les équipes de l’extérieur, elles, se sont affrontées une fois la ronde préliminaire terminée.

Créations Michel D’Astous a terminé son tournoi avec une fiche de quatre victoires et un match nul, s’imposant aussi contre des représentants italiens et suisses.

Lors de la «Demi-finale Monde», elle a battu la deuxième équipe américaine au compte de 2 à 1. Cette dernière était jusque-là invaincue.

Sur le plan individuel, Camille D’Amours-Rousseau a conclu le tournoi avec trois buts, se hissant parmi les meilleures joueuses de l’équipe. De son côté, Stéphane Malenfant a célébré une réussite au cours de la compétition. Il a certainement amené beaucoup d’expérience au groupe, lui qui n’en était pas à sa première expérience aux championnats européens.

Les deux athlètes n’ont pas caché être très heureux de leur voyage. Évidemment, ils étaient aussi fiers de revenir au pays avec une médaille au cou. «Ç’a été une super expérience. C’est un petit monde le ballon sur glace, c’est comme une deuxième famille. De vivre ça entre amis, c’était vraiment trippant», a partagé Camille D’Amours-Rousseau.

Notons que l’équipe était aussi composée de Maxime D’Astous, qui a vécu quelques années à Rivière-du-Loup, de même que de Sara Durette de Rimouski.