Performances extraordinaires pour les Loupiots à Rivière-du-Loup 

Les membres du Club de patinage de vitesse Les Loupiots de Rivière-du-Loup étaient en action au Stade de la Cité des Jeunes ce dimanche 29 octobre dans le cadre d’une compétition régionale. Les athlètes ont su profiter de la présence de leurs proches pour très bien performer lors de cet événement qui servait aussi pour la sélection des Jeux du Québec.

Dans le groupe des 5 ans et moins, Olivier Ouellet et Alexane Roy ont terminé en 2e et 3e positions.

Dimitri Lévesque a terminé au 1er rang du groupe 1 des 6-9 ans. Ses compatriotes Benoît Gamache, Marilou Dupuis, Eva Gagné et Jasmine Carrier se sont classés respectivement aux 6e, 8e ,9e et 10e rangs.

Dans le groupe 2 des 6-9 ans, les frères Victor et Nathan Proulx ont terminé en 3e et 5e positions. Léon St-Pierre s'est classé 8e rang du même groupe et Mathis Roy en 10e position.

Les Loupiots se sont également démarqués dans les groupes 3 et 4 des 6-9 ans. Dans le groupe 3, Lucas Côté, Léo Lemay et Leslie Lévesque ont raflé les grands honneurs en terminant sur les trois marches du podium respectivement. Stéphanie-Sandrine Tchamba-Charest a terminé en 7e position.

Dans le groupe 4, Charles Mercier a lui aussi remporté l'or, tandis que James Dobson a mis la main sur une médaille de bronze. Edouard Veilleux a terminé en 5e position.

Du côté des patineurs de 10 ans et plus, dans le groupe 1, Dorothée Morin a raflé les grands honneurs et a terminé au 1er rang. Elliott Bérubé a raflé le bronze. Delphine Bélanger a terminé au 5e rang et Laurence Harvey au 9e rang. Notons que Dorothée Morin a réalisé ses standards interrégionaux et a remporté sa Coupe de l'Est.

Dans le groupe 2 des 10 ans et plus, Catherine Moreau a remporté l'or. Ses compatriotes Annabelle Carrier, Charly Damboise et Benjamin Veilleux ont terminé en 5e, 6e et 7e positions.

JEUX DU QUÉBEC

La sélection des Jeux du Québec a donné lieu à des courses hautes en couleur. Dans la catégorie mixte 10-11 ans, Emmanuel Lévesque a terminé au 1er rang, tout comme Louka Fournier dans la catégorie 14 ans masculin. Ce dernier a devancé son comparse Cédric Boudreau-Alexandre.

Dylan Boucher avec une 3e position chez les 12 ans masculin, Louis Doré avec une 2e place chez les 13 ans masculin ont aussi très bien performé.

Notons que trois anciens patineurs des Loupiots ont également été sélectionnés pour participer aux Jeux du Québec. Maude Perron, Yoan Perron et Laurence Charron se joindront à Louka Fournier pour représenter l'Est-du-Québec lors des prochains Jeux.