Les 3L luttent, mais s’inclinent une fois de plus

Les 3L de Rivière-du-Loup se sont battus, mais leurs efforts soutenus n’ont finalement pas fait la différence lors d’un match local disputé le 27 octobre au Centre Premier Tech. L’équipe s’est inclinée par la marque de 5 à 4 en fusillade contre le Cool FM de Saint-Georges, devant 1 162 partisans.

Tirant de l’arrière 0-2 après 20 minutes de jeu, la formation de l’entraineur-chef Éric Haley aurait pu se décourager, mais elle est revenue en force à la période médiane. L’équipe a compté trois buts sans réplique, dont deux en avantage numérique, pour non seulement niveler la marque, mais aussi prendre les devants.

L’avance a toutefois été de courte durée, puisque les visiteurs ont, à leur tour, réussi deux buts de suite au début du dernier engagement. Encore une fois, les 3L ont fait preuve de caractère et sont revenus de l’arrière, profitant d’un autre avantage numérique pour égaliser le pointage et forcer la prolongation.

En surtemps, les 3L ont dominé avec 8 tirs, mais ils ont été incapables de déjouer le gardien Sébastien Auger qui a conclu la rencontre avec 45 arrêts. Les visiteurs ont finalement eu le dessus en tirs de barrage.

Les deux équipes ont sur capitaliser sur trois supériorités numériques chacune. Pour les 3L, Maxime Guyon (1 but, 2 passes), Félix Boivin (1 but, 1 passe), Michael Ward (1 but, 1 passe), Maxime St-Cyr (1 but) et Janick Asselin (2 passes) ont été au cœur de l’offensive louperivoise.

Le gardien Étienne Montpetit a repoussé 29 tirs.