Gabriel Bourque tenu à l’écart du jeu pour plusieurs semaines 

Le Rocket de Laval sera privé de son capitaine pour plusieurs semaines. Gabriel Bourque, originaire du Témiscouata, a récemment subi une blessure au genou qui a nécessité une opération chirurgicale.

Bourque, 33 ans, sera tenu à l’écart du jeu pour une période de 6 à 8 semaines.

C’est une perte importante pour l’équipe sur la glace, puisque Bourque est un exemple d’éthique de travail et d’énergie pour ses jeunes coéquipiers. Ses plus de 400 matchs dans la LNH représentent aussi une expérience non négligeable. Il restera certainement dans l’entourage de l’équipe d’ici son retour.

Jusqu’ici, Gabriel Bourque n’avait pas récolté de point lors des deux premiers matchs de la saison. La saison dernière, Bourque a accumulé 14 buts et 17 mentions d'aide dans l'uniforme du Rocket.