La famille Boudreau-Alexandre honorée par Patinage de Vitesse Canada

La passion et le dévouement dont font preuve les membres de la famille Boudreau-Alexandre de Rivière-du-Loup envers le patinage de vitesse ont récemment été reconnus sur la scène nationale. Elle est la plus récente récipiendaire du prestigieux «Prix de la famille Gagné» qui vient reconnaitre les familles qui ont joué un rôle remarquable dans l'épanouissement et le développement de ce sport au Canada.

La nouvelle a été partagée par le club de patinage de vitesse Les Loupiots de Rivière-du-Loup, le 27 octobre. La direction s’est dit extrêmement fière de célébrer la réalisation exceptionnelle de la famille Boudreau-Alexandre.

Le prix a été nommé en l’honneur des frères Maurice et Pierre Gagné, des pionniers du patinage de vitesse au Québec et au Canada. Les lauréats doivent démontrer un engagement substantiel, et à long terme, envers le patinage de vitesse.

La famille Boudreau-Alexandre incarne parfaitement la passion pour le sport avec plus de 20 ans d'implication dans cette discipline. Les parents, Steve et Julie, se sont engagés en tant que bénévoles, entraîneurs et membres du conseil d'administration des Loupiots depuis toutes ces années.

«Leur dévouement exceptionnel a laissé une empreinte importante sur notre club et notre sport. Leur passion, leur expertise et leur générosité ont influencé positivement la vie de nombreux athlètes, jeunes et moins jeunes, qui ont participé à notre club au fil des ans», a souligné le club louperivois.

«Comptant quatre enfants au sein de leur famille, nous souhaitons mettre en lumière l'engagement de leurs aînés, Antoine et Anne. Tous deux ont également pratiqué le patinage de vitesse dans leur jeunesse et ont récemment consacré leur temps en tant que bénévoles lors des derniers Jeux du Québec à Rivière-du-Loup. Cédric et Clara, quant à eux, continuent d'exceller en tant qu'athlètes, apportant passion et détermination au club, offrant une source d'inspiration inestimable», a-t-il ajouté.

Le club de patinage de vitesse Les Loupiots est fier de féliciter les membres de la famille Boudreau-Alexandre pour cette distinction bien méritée. Il s’estime d’ailleurs reconnaissant pour leur contribution inestimable à la communauté du patinage de vitesse. Leur héritage continuera d'inspirer les générations futures, estime-t-il.