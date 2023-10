Un match de hockey unique pour des jeunes de Saint-Cyprien et Saint-Clément

Le Complexe Louis-Santerre de Saint-Cyprien a été le théâtre d’un match de hockey à saveur internationale, ce jeudi 26 octobre. De jeunes joueurs de hockey de Saint-Cyprien et Saint-Clément ont affronté une équipe française en tournée au Bas-Saint-Laurent. Un moment d’échanges et de plaisir autour d’une passion commune pour le sport.

D’un côté, de jeunes hockeyeurs de la troisième à la sixième année du primaire. De l’autre, des adultes passionnés de hockey originaires des Alpes françaises. Un duel aussi improbable qu’unique, mais qui s’est révélée être une belle expérience pour chacun d’entre eux.

Plus de 100 spectateurs, parents et élèves de l’École des Jolis-Vents de Saint-Cyprien, se sont également réunies pour cette occasion spéciale. L’ambiance était à la fête et le match amical. Dans les estrades, parents et enfants n’avaient pas de favoris. Des affiches encourageaient les deux équipes dans ce duel où tout le monde était gagnant. Une belle preuve d’esprit sportif.

«C’était super, vraiment une super expérience», a confié Mathias, l’un des joueurs originaires de la France. C’était pour lui un deuxième échange au Québec.

«Je suis très reconnaissant d’avoir eu cette opportunité. Il y avait une super ambiance. Les enfants étaient trop contents et nous aussi.»

Pour la petite histoire, les locaux ont vaincu leurs adversaires au compte de 8 à 4. Les jeunes joueurs ont pu démontrer leur talent sur patin, mais au-delà des buts et des beaux arrêts, on retiendra la camaraderie qui s’est rapidement développé entre les deux groupes.

L’atmosphère était bon enfant et à la rigolade. Les Français n’ont d’ailleurs pas hésité à faire quelques culbutes et à danser au son de la musique.

TOURNÉE RÉGIONALE

Ce match hors de l’ordinaire a été organisé dans le cadre d’une tournée effectuée par le Club de hockey des Aravis au Québec et au Bas-Saint-Laurent. Depuis un peu plus deux semaines maintenant, l’équipe joue au hockey et découvre la culture locale.

Jeudi, leur périple tirait à la fin. Ils retrouveront la France dans les prochaines heures, après des arrêts un peu partout sur le territoire. En plus de jouer beaucoup au hockey contre des athlètes de tous les âges, ils ont fait de la boxe, du curling et du tir. Ils ont aussi visité une production de sirop d’érable, assisté à des parties des 3L et de l’Océanic et ont discuté avec un trappeur de la région.

«Il nous a expliqué la trappe et la chasse et ç’a été un échange incroyable», a souligné Mathias. «Voyager, découvrir une autre culture, rencontrer des gens formidables, tout ça avec la même passion du hockey en trame de fond, ç’a été super.»

À Saint-Cyprien, l’école primaire a eu l’occasion de se joindre à la programmation et elle n’a pas boudé son plaisir. Selon Yanouk Duval, enseignant en éducation physique, il s’agissait d’une parfaite opportunité d’impliquer les jeunes du programme d’initiation aux sports de glace de l’École des Jolis-Vents. Depuis sa création, plus de 20 000 $ ont été investis dans différents équipements prêtés gratuitement.

«Les joueurs qui étaient sur la glace font partie d’équipes locales, mais pour d’autres, dans les estrades, c’était le moment idéal de leur montrer comment se déroule un match», a-t-il expliqué.

«Ç’a été un très belle première expérience. Nos homologues français ont trouvé que nos jeunes étaient très bons et qu’ils avaient une belle attitude […] Le but, c’était d’avoir du plaisir et c’est mission accomplie.»

Le jeune Justin April, un élève de 5e année, a apprécié l’expérience. «C’était le fun. Ils ont été bons, mais on s’est forcé et on contents d’avoir gagné.»

UNE AMITIÉ QUI PERDURE

Voilà maintenant 23 ans qu’une amitié unit le Club de hockey des Avaris à un groupe de Québécois. Au cours des deux dernières décennies, plusieurs échanges ont eu lieu d’un côté comme de l’autre de l’Atlantique, au plus grand plaisir de chacun.

En juillet, des citoyens du KRTB ont été accueillis dans les Alpes. Cette fois, c’était le retour du balancier. Au-delà du hockey, les échanges permettent de passer de bons moments entre amis et d’en apprendre davantage sur les cultures respectives.

Un cinq voyage est déjà en dicussion. Les prochains échanges pourraient avoir lieu dans quelques années.