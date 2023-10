Les Anciens Canadiens seront à Rivière-du-Loup en octobre 2024

Près de 15 ans après leur dernière visite en sol louperivois, les Anciens Canadiens de Montréal seront de retour à Rivière-du-Loup en octobre 2024. Certains des joueurs qui ont fait vibrer les amateurs de sport au cours des dernières décennies affronteront des athlètes locaux pour la bonne cause.

La tournée des Anciens Canadien a été invitée à s’arrêter à Rivière-du-Loup par un comité bénévole, le même qui avait été à l’origine des deux parties de la Force de Montréal en janvier dernier. L’événement permettra cette fois d’amasser des fonds pour les Vieux Loups de Rivière-du-Loup.

Selon le promoteur Gaston Pelletier, l’ambition est de créer une activité animée et appréciée par les partisans de tous les âges. La partie sera d’ailleurs suivie de rencontres avec les joueurs. Discussions, photos et autographes sont donc à prévoir.

«Ce qu’on souhaite, c’est que l’homme de 75 ans amène son fils de 50 ans qui sera là, lui aussi, avec ses enfants. On veut que ce soit familial, qu’il y ait des anecdotes et des histoires qui se racontent», a partagé M. Pelletier.

«Les Anciens Canadiens, ce sont nos vedettes, des athlètes qu’on a applaudi et qu’on a aimé. C’est certain que ce sera un bon spectacle.»

Le comité place la barre très haute. Il compte remplir le Centre Premier Tech à pleine capacité pour l’occasion. L’an dernier, pour la Force de Montréal, plus de 3 000 personnes s’étaient réunies et l’organisation a l’objectif assumé de faire aussi bien – sinon mieux – dans un an.

Notons que l’alignement des Anciens Canadiens sera confirmé quelques mois avant l’événement. Impossible, donc, d’annoncer la présence des Guy Carbonneau, Stéphane Richer, Patrice Brisebois, Mathieu Dandenault ou Chris Nilan pour le moment.

«Ça va dépendre de leurs disponibilités», a expliqué Gaston Pelletier. «Chose certaine, les amateurs vont assurément reconnaitre plusieurs noms. Ils attirent les amateurs partout où ils se déplacent et c’est toujours agréable.»

Quant à l’équipe locale, elle sera composée de joueurs de 35 ans et plus. Un appel à tous sera fait et un comité indépendant des organisateurs fera la sélection finale. Les joueurs choisis devront débourser la somme de 150 $ et assumer la vente d’un certain nombre de billets.

Les billets sont en vente dès maintenant au coût de 20 $ à plusieurs endroits au KRTB, mais également dans les régions de Rimouski, Montmagny et Edmundston. Voilà une belle idée pour un cadeau de Noël, a lancé Gaston Pelletier.

L’organisation se réjouit d’avoir l’opportunité d’accueillir les Anciens Canadiens. En janvier, on avait assuré vouloir établir un partenariat avec la Force de Montréal. L’équipe a toutefois été dissoute dans les derniers mois. Une nouvelle ligue professionnelle féminine (LPHF) a depuis été créée.

En 2010, les Anciens Canadiens, menés par Guy Lafleur, avaient attiré quelque 1 300 personnes au Centre Premier Tech. Les fonds avaient alors été destinés à la la Fondation de la santé de Rivière-du-Loup.