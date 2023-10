Les 3L sont toujours à la recherche d’une première victoire

Les 3L de Rivière-du-Loup n’ont toujours pas célébré la victoire après quatre matchs cette saison dans la Ligue nord-américaine de hockey (LNAH). Malgré plusieurs points positifs, l’équipe a subi deux autres revers consécutifs cette fin de semaine contre les Pétroliers de Laval (5 à 4) et les Marquis de Jonquière (4 à 3 en prolongation).

Samedi soir, au Centre Premier Tech, les 3L ont fait preuve de beaucoup de caractère pour revenir deux fois de l’arrière en troisième période et ainsi forcer la tenue d’une période de prolongation.

Une malchance a cependant anéanti leur chance de victoire en surtemps, puisqu’une malheureuse déviation a été à l’origine du but qui a déjoué le gardien Tristan Côté-Cazenave. Ce dernier a néanmoins connu un bon match avec 31 arrêts.

Maxime St-Cyr (1 but, 2 passes), Louick Marcotte et Maxime Guyon ont été les marqueurs dans le camp des locaux.

REVERS À LAVAL

Vendredi soir, à Laval, Maxime St-Cyr a marqué un tour du chapeau, mais les 3L de Rivière-du-Loup n’ont pas été en mesure de célébrer la victoire lors d’un match disputé sur la route.

Tirant de l’arrière 4 à 1 après 40 minutes de jeu, les 3L n’ont pas abandonné et ils ont connu une bonne troisième période offensive. Malgré deux autres buts de Maxime St-Cyr, qui avait été le premier marqueur de l’équipe au 2e engagement, et un but du capitaine Louick Marcotte, les visiteurs ont terminé le match à court d’un but.

Étienne Montpetit a obtenu ce départ devant le filet. Il a effectué 30 arrêts. Son vis-à-vis de Laval, Domenic Graham, a de son côté repoussé 34 tirs.

Les 3L tenteront de remédier à la situation actuelle vendredi prochain lors d’une sortie contre le Cool-FM à Saint-Georges. Samedi, le 21 octobre, les Éperviers de Sorel-Tracy seront en ville.