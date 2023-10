Défaite des 3L contre les Pétroliers à Laval

Maxime St-Cyr a marqué un tour du chapeau, mais les 3L de Rivière-du-Loup n’ont pas été en mesure de célébrer la victoire, vendredi, lors d’une visite au domicile des Pétroliers de Laval. L’équipe a subi un troisième revers consécutif, cette fois par la marque de 5 à 4.

Tirant de l’arrière 4 à 1 après 40 minutes de jeu, les 3L n’ont pas abandonné et ils ont connu une bonne troisième période offensive. Malgré deux autres buts de Maxime St-Cyr, qui avait été le premier marqueur de l’équipe au 2e engagement, et un but du capitaine Louick Marcotte, les visiteurs ont toutefois terminé le match à court d’un but.

Étienne Montpetit a obtenu ce départ devant le filet. Il a effectué 30 arrêts. Son vis-à-vis de Laval, Domenic Graham, a de son côté repoussé 34 tirs.

Les 3L tenteront d’obtenir une première victoire cette saison ce samedi 14 octobre. Les Marquis de Jonquière seront en visite au Centre Premier Tech.