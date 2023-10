Deux titres pour des équipes du Ballon sur glace mineur du Témiscouata

Du 6 au 8 octobre dernier avait lieu le tournoi de ballon sur glace Michel D’Astous à Sayabec. Le Ballon sur glace mineur du Témiscouata (BSG) mineur du Témiscouata était présent dans trois catégories en compétition et il a gagné deux titres.

Pour une 2e année consécutive, le Blitz M19 a remporté l’honneur de la catégorie homme open en défaisant la formation de Construction Stef par un pointage de 1 à 0 lors de la finale dans une rencontre chaudement disputée. Auparavant, le Blitz M19 avait gagné ses 2 parties en ronde préliminaire. Puis, dans la catégorie M10, l’équipe Blitz / T-Miss a gagné la finale 3 à 0 face aux Castors de Sayabec après avoir conservé une fiche parfaite de 2 victoires en ronde préliminaire.

Dans la catégorie senior féminin, les T-Miss 1 ont perdu en demi-finale 1 à 0 face au Viking de Sayabec après avoir gagné leurs 2 matchs de la ronde préliminaire et terminé premières au classement général. Aussi, leurs jeunes collègues T-Miss 2 ont terminé au 6e rang sur 7 formations en ronde préliminaire, mais elles ont néanmoins éliminé la 2e équipe au classement général soit les Panthères de St-Cyprien par la marque de 2 à 1 en quart de finale. Elles ont finalement baissé pavillon en demi-finale en s’inclinant face aux Fourches d’Amqui dans une partie qui s’est terminée 2 à 1 en prolongation.

Les tout-petits du BSG mineur du Témiscouata, les M8, étaient également sur place à Sayabec et ils ont pu participer à un festival sur demi-glace. D’autres membres du BSG mineur du Témiscouata ont décroché l’or avec leur équipe respective dans d’autres catégories soit avec Construction Stef qui a gagné le mixte élite et avec les Recrues du Témiscouata qui a gagné le mixte récréatif.

«Nous sommes satisfaits de ces premiers résultats et nous nous préparons déjà pour les prochains tournois qui auront lieu les 21 et 22 octobre prochain à Daveluyville dans le Centre-du-Québec et à Saint-Cyprien les 4 et 5 novembre prochain», ont conclu les membres du CA du BSG mineur du Témiscouata.