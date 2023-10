Direction Winnipeg pour Olivier Morneau 

La grande région de Rivière-du-Loup sera à nouveau représentée de belle façon lors des prochains championnats canadiens amateurs des hommes forts organisés à Winnipeg à la fin du mois d’octobre. Olivier Morneau, de Saint-André-de-Kamouraska, fera partie des compétiteurs, quelques semaines seulement après avoir remporté son premier titre sur la scène provinciale.

Morneau l’admet lui-même, il se présentera dans la capitale du Manitoba avec l’objectif de se dépasser et d’avoir du plaisir. Il sait maintenant d’expérience que les épreuves au programme représenteront tout un défi, même s’il fait partie de l’élite de son sport en province.

«Ce sont de grosses charges pour les amateurs», a-t-il partagé, la semaine dernière, dans les locaux de CrossFit RDL. «Mais j’y vais avec certains objectifs personnels. Je veux aussi continuer de prendre de l’expérience.»

L’an dernier, Olivier Morneau s’était qualifié pour l’événement à peine quelques mois après s’être lancé officiellement dans la discipline de la force. Un an plus tard, il est à un tout autre niveau. Pour preuve, il a remporté les récents championnats provinciaux dans sa catégorie, les moins de 105 kg. Il s’est imposé devant sept autres compétiteurs pour obtenir ce premier titre en carrière.

«Mon objectif était de terminer sur le podium afin de me qualifier pour les Canadiens. Je m’attendais à une deuxième ou une troisième place. Finalement, ç’a été au-delà de mes espérances», a-t-il dit.

L’athlète a bien fait à l’ensemble des cinq épreuves au programme, effectuant une performance générale sans faute. Il s’est distingué au soulevé de terre (voiture) avec 22 répétitions réussies d’une charge estimée à 860 livres. Il a aussi remporté le lancer des sacs de sable et le soulevé de la pierre d’Atlas, dont l’objectif était de passer une pierre de 300 livres au-dessus d’une barre située à 54 pouces du sol le plus de fois possible.

À cette dernière épreuve, sa performance de huit répétitions l’a assuré de la victoire devant son plus proche poursuivant. «Quand j’ai réalisé que je venais de gagner, je ne portais plus à terre», a-t-il confié en riant.

«Dans la voiture, au retour, je trouvais toujours que ça ne faisait pas de sens. C’était encore un peu irréel, mais j’étais très heureux. Ça n’aurait pas pu mieux se passer.»

L’homme fort s’est aussi réjoui de sa performance à l’épreuve qui demandait aux participants de transporter une structure de métal de 560 livres sur une distance de 60 pieds aller-retour. «Seulement quatre personnes ont réussi à la terminer, dont moi. J’étais content. La marche du fermier était une bête noire l’an dernier et là je vois que je me suis vraiment amélioré.»

CANADIENS

À Winnipeg, Olivier Morneau retrouvera des épreuves qu’il connait bien : le «viking press», le lancer des sacs de sable, le soulevé de terre de l’essieu et la marche du fermier, notamment. Les charges imposées seront toutefois bien plus lourdes. Et la compétition sera tout autant impressionnante. Peu importe, il a hâte de donner le meilleur de lui-même.

«Le soulevé de terre de l’essieu sera à 630 livres. Pour cette épreuve, dans cette forme-là, ce n’est pas loin de mon maximum. Je m’attends à réussir quelques répétitions, mais ça va être un beau défi», a-t-il analysé.

«Je ne vise pas de podium, puisque je ne crois pas que je puisse y arriver cette année. On va voir ce que ça va donner. C’est du bagage de plus.»

Les championnats canadiens amateurs des hommes forts auront lieu lors de la fin de semaine des 21 et 22 octobre à Winnipeg. Les athlètes qui feront le podium se classeront pour les Official Strongman Games aux États-Unis. Olivier Morneau ne cache pas qu’il aimerait bien avoir la chance d’y participer un jour. Il travaillera vers l’atteinte de cet objectif.